Bir bakan bir daha bakacak Zehra Güneş'in koltuğunu sallayacak Uzun boylu sarışın güzel Kendall Kipp geliyor. Fotoğraflarına bakın kararı siz verin

Vakıfbank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş, başarısının yanı sıra güzelliği ile de Türk voleybolunda zirvedeki yerini koruyor.

Ancak Zehra Güneş'e bir rakip geliyor.

Vakıfbank Kendall Kipp'i transfer ediyor. Yeni transfer Zehra Güneş gibi. Hem uzun boylu, hem de güzel.

İtalya'nın Il Bisonte Fironze takımında pasör çapraz olarak oynayan ABD'li voleybolcu Kendall Kipp, gelecek sezon Vakıfbank'ta forma giyecek.

Sarışın güzel, 23 yaşında. Boyu da 1.96.

Zehra Güneş'in koltuğunu sallayabilir mi bilinmez ama Vakıfbark'ın gücüne güç katacak. İşte Kendall Kipp'in fotoğrafları:

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