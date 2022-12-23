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Benzine zam

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde benzin ve motorin fiyatları ucuzlarken, Türkiye'de ise zamlanıyor. Bugün  benzine 67 kuruş zam yapıldı. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda benzinin litresi 18.61 kuruşa çıktı. İndirim bekleyen sürücüler zam haberiyle şok geçirdi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 06:57
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Sürücüler şaşkın. Benzine zam

Benzine zam
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Dünyada fiyatı sürekli düşen benzin ile motorin fiyatları Türkiye'de ise bir iniyor bir çıkıyor. Geçen hafta benzine 1 TL 7 kuruş, bir gün sonra da motorine 1 TL 75 kuruş zam yapılmıştı. 2 gün önce de benzinin litresini 61 kuruş, motorinin litresine ise 77 kuruş indirimcik yapılmıştı.

Bugün ise benzine 67 kuruş zam yapıldı. 

67 kuruşluk zam sonrası benzin İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 18.61TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 18.60'ye Ankara ve İzmir'de ise 18,82 TL'ye yükseldi.

Zammın pas geçtiği motorin ise İstanbul'un Anadolu Yakası'nda 22,08 TL'ye, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 22.07'ye, Ankara'da 22,25 TL'ye, İzmir'de ise 22,35 TL'den satılıyor.

Benzine indirim yerine bindirim yapıldığını belirten sürücüler "İndirimciklerle bizi kandırırlar ardından zammı bindirirler. Yeter artık. Fiyatlar 15 TL'nin altında olmalı" yorumunu yaptılar. 

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.
Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.

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