Benzinden sonra şimdi de motorine zam geliyor

Brent petrolün varil fiyatı 80 ile 90 dolar arasında gidip geliyor ama her nedense hem benzine hem de motorine zam geliyor. Brent petrol uluslararası piyasalarda, cuma gününden bu yana 87,60 dolar seviyesinde değişen bir şey yok ama önce benzine 1 lira 25 kuruşluk zam geldi. Ardındansa yarından geçerlik olmak üzere motorine 83 kuruşluk zamlanıyor. Güncel motorin fiyatları İstanbul'da 23,19 lira. Zamla birlikte motorinin litre fiyatının 24 lira bandını geçecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle;

İstanbul

Motorin:23.19 Benzin: 21.67

Ankara

Motorin:23.47 Benzin:21.91

İzmir

Motorin:23.53 Benzin:21.85