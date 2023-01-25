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Benzinden sonra şimdi de motorine zam geliyor

Brent petrol yerinde sayıyor ama benzin ve motorine peş peşe zam geliyor. Benzine yapılan 1 lira 25 kuruşluk zammın ardından şimdi de motorin zamlanıyor. Yarından itibaren motorinin fiyatı 83 kuruş artacak

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:10
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Benzinden sonra şimdi de motorine zam

Benzinden sonra şimdi de motorine zam geliyor
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Brent petrolün varil fiyatı 80 ile 90 dolar arasında gidip geliyor ama her nedense hem benzine hem de motorine zam geliyor. Brent petrol uluslararası piyasalarda, cuma gününden bu yana 87,60 dolar seviyesinde değişen bir şey yok ama önce benzine 1 lira 25 kuruşluk zam geldi. Ardındansa yarından geçerlik olmak üzere motorine 83 kuruşluk zamlanıyor.  Güncel motorin fiyatları İstanbul'da 23,19 lira. Zamla birlikte motorinin litre fiyatının 24 lira bandını geçecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle;

İstanbul

Motorin:23.19      Benzin: 21.67

Ankara

Motorin:23.47      Benzin:21.91

İzmir 

Motorin:23.53       Benzin:21.85

 

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adem
25.01.2023 12:43
ülkenin elini kolunu bağlamak için uğraşıyorlar,kendileri ülkenin kaymağını yedikleri için başkaları umrularında değil  
 
Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
25.01.2023 12:37
Akp ve Bay recebime oy veren biatçı secmenlere 83 krş az 80 tl gelsin inşallah  
 
Vatandaş
25.01.2023 12:31
Valla adamlar sözünün eri çıktı. Tebrik ederim. Hangi sözünün mü? Bilenler bilir.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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