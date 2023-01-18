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Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme

Ayın ilk yarısında fiyat değişimi göstermeyen motorine ise bugün 1,05 TL zam yapıldı. Bugün akaryakıta gelen son zammın ardından yeni artışların habercisi niteliğinde bir gelişme daha yaşandı. Petrol fiyatları, bu hafta 5 Aralık sonrası en yüksek seviyeye ulaştı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 19:48
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Petrol fiyatlarında artış yaşanabilir. Dikkat çeken gelişme

Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
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Petrol fiyatları son 6 haftanın zirvesine çıktı. Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) son yayımladığı raporda petrole olan talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 870 bin varil artışla günlük 101 milyon 720 bin varile ulaşması bekleniyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan ve petrol ithalatında da ilk sırada yer alan Çin’de artan vaka sayısı sıkı tedbirlerin uygulanmasına neden oldu. Fakat sıfır covid politikasını gevşeten Çin’de seyahat, karantina ve temaslı politikalarında değişikliğe gidildi. Ekonomik aktivitenin de yeniden başlaması petrolde yükseliş sağladı.

ARTIŞIN ÇİN'DEN GELMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebinin bu yıl günlük 101 milyon 720 bin varil ile rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyor. IEA bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik tahminini bir önceki tahminine göre günlük 80 bin varil artırarak yukarı yönlü revize etti. 

Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 870 bin varil artışla günlük 101 milyon 720 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu miktar tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak dikkati çekiyor. Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 470 bin varil artarak 46 milyon 420 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 400 bin varil artarak 55 milyon 300 bin varil olacağı hesaplanıyor.

Küresel petrol talebinde beklenen söz konusu artışın yaklaşık yarısının Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'den geleceği değerlendiriliyor. Jet yakıtının ise günlük yaklaşık 840 bin varil artışla en büyük büyüme kaynağı olmaya devam edeceği öngörülüyor.

PETROL ARZI ARALIK'TA AZALDI

Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 860 bin varil azalarak 101 milyon 10 bin varile geriledi.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise Aralık 2022'de bir önceki aya göre 40 bin varil azalarak 29 milyon 19 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 290 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay 34 milyon 480 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük yaklaşık 780 bin varil azalarak 66 milyon 520 bin varil oldu. Üretimdeki düşüşte, ABD'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle sekteye uğrayan petrol faaliyetleri etkili oldu.

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