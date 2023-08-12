Benzine bir dev zam daha geliyor

Benzine bir dev zam daha gelecek. Pazar gününden itibaren benzine 1.30 lira ile 1.55 lira arasında zam gelmesi bekleniyor.

Benzine bir dev zam daha geliyor

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 TL’den 7,52 TL’ye çıkarılmıştı.

Son olarak cuma itibariyle geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 80 Kuruşluk bir zam daha gelmişti. Gerçekleşen zammın ardından benzin ve motorin makası da yeniden açılmış oldu.

HalkTV'nin haberine göre; 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL’ye tırmanmıştı. 25 Temmuz'da benzine 2 TL’lik bir zam daha gelmişti.

Hem petrol fiyatlarındaki artış hem de Türkiye’nin referans aldığı benzin piyasasındaki artışla birlikte litre başına 1,30 ila 1,55 TL arasında zam geleceği belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

12 Ağustos Cumartesi itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

İstanbul
Benzin fiyatı: 36,14 TL
Motorin fiyatı: 38,30 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL

Ankara
Benzin fiyatı: 36,67 TL
Motorin fiyatı: 38,80 TL
LPG fiyatı: 16,67 TL

İzmir
Benzin fiyatı: 36,78 TL
Motorin fiyatı: 38,97 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL

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