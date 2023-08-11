Zincir marketlerin "gizli" zam oyununa dikkat

Artan enflasyon nedeniyle ulaşım, barınma, giyim, eğitim neredeyse Türkiye’deki her şeye fahiş zamlar gelirken, bazı fırsatçı zincir marketler, ürünlerine her gün zam yapmaya devam ediyor.

Son olarak bir zincir markette kaydedilen fotoğraflarda marketteki ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatının aynı olmaması dikkat çekti.

Milli gazete'de yer alan habere göre; Kefir almak isteyen vatandaş rafta 32,5 lira olan ürünün kasadan geçirdiğinde 34,75 lira olduğunu görünce isyan etti. Marketlerin bu durumu sürekli “Bir yanlışlık olmuş” şeklinde kapattığını açıklayan vatandaş, zincir marketlerin müşteriye fark ettirmeden gizli zam yaptığını iddia etti.

Vatandaşın şikayeti üzerine market yönetimi, özür dileyerek farkı geri ödedi.

Halkın tepkisinden çekinen bazı zincir marketler, ürünlere yaptığı zamları ürün etiketlerine yansıtmayıp kasa ödemesine yansıtıyor. Bu durumdan şikayetçi olan vatandaşlar zincir marketleri dürüst olmaya davet ederken, her gün gelen zamlara da isyan ediyor.