Türkiye Yüzyılı'nda akaryakıt zamlarının sonu gelmiyor. Motorine bir zam daha

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte motorin ve benzinde yeni zammların geleceği sosyal medyada gündem olmuştu. Akaryakıtta ilk zam motorine geldi ve 1 lira 80 kuruşluk bir artış yaşandı.

Türkiye Yüzyılı'nda akaryakıt zamlarının sonu gelmiyor. Motorine bir zam daha

11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,80 TL zam geldi.

Bnzin grubunda şimdilik herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorinin litresi 38.31 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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