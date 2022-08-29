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Çaya zam geldi. Orhan Uğuroğlu duyurdu. Pazartesi güne günaydın öpücüğüyle başlandı

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından çaya zam geldiğini duyurdu. Çaya bu sabah yeniden yüzde 15 oranında zam geldi.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:34
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 09:47
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Orhan Uğuroğlu çaya zam geldiğini açıkladı. Kriz derinleşiyor. Pazartesi güne zamla uyandık

Çaya zam geldi. Orhan Uğuroğlu duyurdu. Pazartesi güne günaydın öpücüğüyle başlandı
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Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam gelmeye devam ediyor. Çaykur'un 16 Mayıs tarihinde çaya ortalama yüzde 43.71 zam yapmasının ardından fiyat artışları sürüyor.

Çay zam furyasından çıkamıyor. Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu sosyal medya hesabından çaya zam geldiğini duyurdu. Uğuroğlu, "Zam yağmuru devam ediyor... Bu sabah Çay'a zam geldi: Yüzde 15 #ÇayaZam #ZamGeldi #Zam (29 Ağustos 2022) Son 2 ay içindeki zam oranları şöyle: Basit hesap: Yüzde 44 + Yüzde 12+ Yüzde 15 = Yüzde 71" paylaşımında bulundu. 

İşte Uğuroğlu'nun paylaşımı

Çaya bugün yüzde 15 zam geldiği açıklandı. Son 2 ay içinde çaya zam üstüne zam geldi. Yüzde 44’lük zammın ardından yüzde 12’lik bir zam gelmişti.

Bu sabahtan itibaren iğse yüzde 15’lik bir zam geldi. Toplamda ise 2 - 3 ayda yüzde 71 oranında çaya zam geldi.

ERDOĞAN YAŞ ÇAY FİYATLARINI AÇIKLAMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

ÇAYA TARIM KREDİ MARKETLERİNDE DE İNDİRİM DEĞİL BİNDİRİM GELMİŞTİ

Erdoğan yaptığı bir açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını vermişti. Bunun üzerine ülke genelindeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubesinde 30'dan fazla üründe fiyatların indirileceği ve indirim uygulamasının 15 Ağustos'ta başlayacağı duyurulmuştu

İndirim yapılacağı söylenen Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bile 76,25 TL'ye satılan Çaykur çayın, zincir marketlerde 73,50 TL'ye satıldığı ortaya çıktı.

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Öpücem öpücem dedim sana naz yapma naz yapma
29.08.2022 11:02
Öpmeye koklamaya doyamadılar.  
 
Haski
29.08.2022 10:54
Bunlar iyi günleriniz, durun daha neler göreceksiniz, hayaldi gerçek olacak, beraber ıslanmaya devam yağan zamlar altında.  
 
vatandaş
29.08.2022 10:51
pamuk prenses bu kadar öpülmedi :))))  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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