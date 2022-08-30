Çayın başkenti Rize'de çay satışına kota getirildi

Derinleşen ekonomik kriz ve artan enflasyon sebebiyle birçok ürüne zam yapıldı. Çay da bu ürünlerden biri oldu.

Son 2 ay içinde çaya zam üstüne zam geldi. Yüzde 44’lük zammın ardından yüzde 12’lik bir zam gelmişti. Geçtiğimiz gün (29 Ağustos Salı) çaya yüzde 15 zam geldiği açıklamıştı. Bu zamlarla birlikte çaya bir ayda toplam yüzde 71 zam yapılmış oldu.

RİZE’DE ÇAY SATIŞINA SINIRLAMA GETİRİLDİ

Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda ortaya çıkan bilgilere göre, çayın memleketi Rize’deki marketlerde çay satışına sınırlama getirildi.

Marketlerde çayların bulunduğu raflara “çay çeşitleri satışı 1 adetle sınırlıdır” yazıldı.

Gazeteci İsmail Saymaz da konuyla ilgili fotoğraf yayınlayarak “Burası Rize’nin çok ünlü marketlerinden biri. Çayın başkenti Rize’de markette çaya satış kotası getirilmiş. Bir paketten fazlası alınamıyor" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN YAŞ ÇAY FİYATLARINI AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs tarihinde 2022 yılı yaş çay taban alım fiyatını açıklamıştı. Yaş çayda geçen yıl 3,87 TL olan alım fiyatı yüzde 73 artışla 6 lira 70 kuruşa, kilogramda 13 kuruş olan destekleme primi de yüzde 130,8 artışla 30 kuruşa çıkarılarak fiyat 7 TL seviyesine yükseltilmişti.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMALARINDAN SONRA TARIM KREDİ MARKETLERİ ÇAYA ZAM YAPMIŞTI

Erdoğan yaptığı bir açıklamada, Tarım Kredi Kooperatifleri kurumlarının kar amaçlı kurulmadığını vurgulayıp, bu marketlerdeki ürünlerin fiyatlarının indirilmesi talimatını vermişti. Ancak ülkemizdeki 1400 Tarım Kredi Kooperatif marketi şubelerinde indirim yerine ürünlere zam yapılmıştı.