Milyonlarca emekli sıfır zam aldı. Hangi emeklinin maaşı ne kadar oldu, Özgür Erdursun tek tek hesapladı

Özgür Erdursun 10 bin lira emekli maaşı alan bir kişinin maaşının 12 bin 477 liraya çıktığını sanmasının yanlış olduğu söyleyerek hangi emeklilerin zam alamadığını, alanların kaç lira aldığını tek tek hesapladı.

SSK BAĞ KUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI YÜZDE 24,73 OLDU

TÜİK merakla beklenen Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Yüzde 2.5 oranında beklenen Haziran enflasyonu 1,64 yıllık enflasyon ise yüzde 71,60 olarak açıklandı.

Bu rakamlar SSK BAĞ KUR memur ve memur emeklisinin zam oranını da kesinleştirmiş oldu. Peki hangi emekli yüzde kaç zam aldı?

8 BİN VE ALTINDA KÖK AYLIK ALANLARA ZAM UĞRAMADI

İlk 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25'iin altında kaldı. Böylece SSK, BAĞ KUR emeklilerinin maaşlarına yüzde 24,73 zam, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 19,31 oranında zam geldi.

Özgür Erdursun emeklilere acı haberi vererek 8 bin liranın altında kök aylık alanların yine 10 bin lira aylık alacağını vurguladı.

DEVLET KÖK MAAŞLARI AÇIKLAMIYOR



ENAG'ın Haziran enflasyonunu 4,25 olarak açıklarken TÜİK'in 1.64 oranında açıklamasına dikkat çeken Özgür Erdursun gerçek enflasyon ile açıklanan enflasyon arasında büyük fark olduğunu savundu.

Özgür Erdursun devletin emekli aylıklarını açıklamadığını sadece 10 bin liraya tamamlıyoruz demekle yetindiğini belirtti.

HANGİ EMEKLİNİN AYLIĞI KAÇ LİRA OLDU

Bir emeklinin kök aylığı 8 bin liraya kadarsa yani 6 bin, 7 bin, 7 bin 500 lira ise ve bu aylıklar 10 bin liraya tamamlanıyorsa bu emeklilerin aylıklarına yüzde 24,72 oranında enflasyon farkı eklendiğinde:

-6 bin 500 lira kök aylık 8 bin 106 liraya çıkar. Ve bu emekli yine 10 bin lira alır

-Kök aylığı 7 bin lira olan bir emeklinin aylığı 8 bin 730 liraya çıkar ve yine 10 bin lira aylık alır.

-KöK aylığı 7 bin 500 lira olan emeklinin aylığı 9 bin 354 lira olur ve yine 10 lira almaya devam eder.

-8 bin lira kök aylığı varsa emeklinin bile aylığı 9 bin 977 liraya çıkıyor. 10 bin liranın altında kalıyor.

8 BİN LİRA KÖK AYLIK ÜZERİNDE OLANLARA ARTIŞ OLACAK AMA EŞİT ORANDA DEĞİL

Örneğin kök aylığı 9 bin lira alan bir kişinin maaşı 10 bin liraya tamamlanıyor. Şimdi ise 11 bin 224 lira alacak. Yani bu kişi 10 bin lira üzerinden yüzde 24.72 oranında zam alamayacak. Yani zam yüzde 11-13 gibi yansıyor.

Özgür Erdursun'un bu hesaplamaların göre 8 bin ile 10 bin arasında kök aylık alanların kimi yüzde 5 kimine yüzde 10 kimine kime 15-20 gibi farklı oranlarda zam almış olacak.

Özgür Erdursun "Kimse şunu düşünmesin. Benim aylığım 10 bin lira. Yüzde 24,72 oranında zam geldi. 12 bin 477 lira alacağım. Bunun söylenmesi için hükümetin açıklama yapıp tamamlanan aylık olan 10 bin liraya da enflasyon oranında zam yapıldı demesi gerekir." diye konuştu.