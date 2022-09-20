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  • Günün en yağcı yazısı şaşırttı ama Ankara'dan geldi. İşte size her satırı halis tereyağı kokan Berat Albayrak yazısı

Günün en yağcı yazısı şaşırttı ama Ankara'dan geldi. İşte size her satırı halis tereyağı kokan Berat Albayrak yazısı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan affını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'a hakkında bir yazı kaleme alan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Kariyer planlaması ile hareket eden değil de 'tevekkül ve kadere iman etmiş' bir şahsiyet" dedi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 15:27
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Günün en yağcı yazısı Ankara'dan geldi. İşte her satırı halis tereyağı kokan Berat Albayrak yazısı

Günün en yağcı yazısı şaşırttı ama Ankara'dan geldi. İşte size her satırı halis tereyağı kokan Berat Albayrak yazısı
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Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat albak hakkında methiye niteliğinde bir yazı kaleme aldı.

Müderrisoğlu yazısında, "Öteden beri bilinirdi ama sadece akademik çevrelerin ilgi alanı ile sınırlıydı. Bugün, dünyanın birinci gündem maddesi olan konulardan bahsediyorum. "Enerji arz güvenliği, gıda güvenliği, finansal güvenlik." Bu kavramların hakiki manada Türkiye'nin radarına girmesi ve geniş kitlelerce fark edilmesi Berat Albayrak'ın, Enerji ve Hazine bakanlıkları döneminde oldu. Ne zaman Albayrak ismine değinsek, -şimdilerde muhalifleri bile kendisini arıyor ya ne ise- "Yeniden aktif siyasete dönmesi için altyapı hazırlanıyor" tarzı klişelerle, önyargılı yorumlarla karşılaşıyoruz. Vallaha, geleceğe dair düşünceleri kendi özel alanındadır ama -tanıdığım kadarı ile- kariyer planlaması ile hareket eden değil de "tevekkül ve kadere iman etmiş" bir şahsiyettir kendileri." ifadesini kullandı. 

Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Benim işaret etmek istediğim husus ise... Ülkeye hizmet etme iddiasındaki insanların, hayatta iken hakkının teslimi. Elbette kimse hatadan münezzeh olamaz. O da belli tercihleri, yöntemleri ve kararları ile eleştirildi. Çoğu kez yargısız infaza uğradı. Lakin... Fani dünyada esas olan, bilançonun iki tarafının mizandaki karşılığıdır. Ve bu millet bunun takdirini er ya da geç yapar!"

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Önce vatan
20.09.2022 16:08
Durdurun yağcılarda inecek var..neyse 2023’e az kaldı,bütün gerçekler ortaya bir bir çıkacak.vay iki ayaklı deve 🐪 kuşlarının haline  
 
Abbas
20.09.2022 15:58
İktidar değişince yendiğiniz haram lokmaları geri vereceksiniz  
 
Konyalı Hacı Bey
20.09.2022 15:52
Okan Bey, damat dönmek isterse aman engel ol. Bir 128 milyarımız daha yok, hazine tamtakır.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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