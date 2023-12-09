Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ ile yakınlaşma sahneleri hakkında ilk kez konuştu

Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz ikilisi Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 15 yıl sonra aynı filmde partner oldu. İstanbul İçin Son Çağrı filminde Kıvanç Tatlıtuğ ,le başrolü paylaşan Beren Saat filmde yer alan yakınlaşma sahneleri hakkında bakın neler söyledi?

KAYNAK: Haber Merkezi
Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ ile yakınlaşma sahneleri hakkında ilk kez konuştu

Bir dönemin efsane dizilerdinden Aşk-ı Memnu'nun başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı filminde partner olarak kameralar karşısına geçti.

s-835948af42172b2b8d9ca98b1ce3faaa96065882.webp

Çiftin filmdeki sevişme sahneleri sosyal medyada çok konuşulurken Beren Saat konu hakkında ilk kez Mirgün Cabas'la Orada Rahat mısın? programında konuştu.

640xauto.webp

Başarılı oyunculuk performanslarıyla adından söz ettiren Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi yıllar sonra İstanbul İçin Son Çağrı filmi için bir araya geldi. Filmin en çok konuşulan yanlarından biri de sevişme sahnesi oldu. Beren Saat, söz konusu sahne hakkında ilk kez konuştu.

640xauto-1.webp

"ÇOK PROVALI OLDUĞUMUZ BİR SAHNEYDİ"

Mirgün Cabas Beren Saat'e birçok sahneyi tekrar tekrar çekerken sevişme sahnesini nasıl tek seferde çektiklerini ve o sahnenin nasıl bir enerjisi olduğunu sordu. Beren Saat ise o soruya, "Aşk-ı Memnu'da biz çok fazla yakınlaşma sahnesi çektik. Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında.

Yine bir mizansen düşünüyoruz ama yapamadığımız ne olabilir diye düşünüyoruz sadece. O yüzden o bizim için dans ettiğimiz sahneye hazırlanmaktan farklı bir şey değil. O yüzden de belki yönetmenimiz Gönenç için 'acaba nasıl olacak o gün?' falan diye tedirgin olduğu bir şey ama bizim zaten çok provalı olduğumuz, birbirimizde de hiç bir rahatsızlığımızın olmadığı bir sahneydi.

Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiç birbirimizi rahatsız etmedik. O yüzden de o bizim için o gün hemen çekilebilecek bir sahneydi." şeklinde yanıt verdi.

istanbul-icin-son-cagri-filmi-kiyafetleri-ve-markalari-1678.jpg

İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat filmlerinin galasında eşleriyle dans etti
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ New York'ta. Dekoltesiyle tüm bakışları üzerine topladı
Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’u buluşturan 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın yayın tarihi belli oldu
Öne Çıkanlar
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Adana Demirspor İstanbulspor maçının stadı değişti Spor
Adana Demirspor İstanbulspor maçının stadı değişti
Kütahya kar yağışı etkili oldu Gündem
Kütahya kar yağışı etkili oldu
Fenerbahçe taraftarı İnönü'ye böyle geldi Spor
Fenerbahçe taraftarı İnönü'ye böyle geldi
Böyle maç görülmedi. Liverpool bitti derken kazandı Spor
Böyle maç görülmedi. Liverpool bitti derken kazandı
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf. 'Kızım her tatilden önce hamile kalmamam için beni uyarıyor' Magazin
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf. 'Kızım her tatilden önce hamile kalmamam için beni uyarıyor'
Bingöl’de kamyonet kaza yaptı Gündem
Bingöl’de kamyonet kaza yaptı