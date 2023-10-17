Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’u buluşturan 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın yayın tarihi belli oldu

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra buluşturan 'İstanbul İçin Son Çağrı' filmi 24 Kasım'da izleyiciyle buluşacak. Film, Netflix'te yayınlanacak.

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ’u buluşturan 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın yayın tarihi belli oldu

Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisinde başrolü paylaşan Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u buluşturan İstanbul İçin Son Çağrı filmi 24 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

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ÇEKİMLERİ NEW YORK'TA YAPILDI

Yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın üstlendiği ve ikiliyi yıllar sonra tekrar bir araya getiren filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. İstanbul İçin Son Çağrı 24 Kasım'da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak. 14 yıl sonra aynı projede buluşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u filmi New York'ta çekilmişti.

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