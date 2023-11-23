Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat filmlerinin galasında eşleriyle dans etti

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, yıllar sonra birlikte rol aldıkları 'İstanbul İçin Son Çağrı' filminin dün akşamki galasında eşleriyle birlikte sarmaş dolaş dans etti.

Özlem Kıral
Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat filmlerinin galasında eşleriyle dans etti

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, uzun süredir merakla beklenen Netflix filmi İstanbul İçin Son Çağrı'nın galası dün akşam İstanbul'da yapıldı.

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BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTILAR

Filmin senaryosundan bahsettikten sonra düşüncelerini dile getiren Beren Saat "Selin ve Mehmet'in hikayesi anlatıyor. Filmimiz çok eğlenceli bir aşk hikayesi. Umarım siz de eğlenirsiniz. New York'taki galada salonda herkesin olumlu tepkisi göstermesi mutlu etti. Kendimizi yeniden perdede görmek heyecanlandırdı. New York'ta çalışmak çok keyifliydi. Çok tatlı da bir filmimiz oldu" dedi.

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KIVANÇ TATLITUĞ: ÇOK SAMİMİ BİR HİKAYE İŞLEDİK, ÇEKİMLER SON DERECE GÜZELDİ

Galada konuşan Kıvanç Tatlıtuğ ise "Modern ilişkilerin anlatıldığı bir hikaye. Selin ve Mehmet hem New York'u hem de kendilerini keşfediyorlar. Bence insanlar izlediklerinde günlük hayatlarında yaşadıkları ilişkileri gözden geçirecek. Kendilerine sorular soracak. Bence çok samimi bir hikaye işledik. Çekimler son derece güzeldi. New York'taki gala da inanılmaz güzeldi" ifadelerini kullandı.

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Galada boy gösteren başrol oyuncuları, Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren saat, ilerleyen saatlerde düzenlenen partide eşleriyle dans etti.

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