Berfu Yenenler'den şok açıklama! Adnan Oktar çetesinde 'kedicik' olmaktan son anda kurtulmuş

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler 2015 senesinde Adnan Oktar örgütünün bir alışveriş merkezinde kendisini de tuzağa düşürmeye çalıştığını açıkladı.

Berfu Yenenler'den şok açıklama! Adnan Oktar çetesinde 'kedicik' olmaktan son anda kurtulmuş

140journos’un yayınladığı ‘Kedicik’ belgesi, tutuklanan ve binlerce yıl ceza alan Adnan Oktar’ın örgütünü yeniden gündeme getirdi. Belgeselde, örgütün özellikle lüks alışveriş merkezlerinde insanlara yanaştığı ve turnike sistemi ile Adnan Oktar’ın ağına insanları düşürdüğü anlatılmıştı.

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Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılan sosyal medya fenomeni Berfu Yenenler, örgüt ile yaşadıklarını anlattı.

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"BİREBİR AYNISINI YAŞAMIŞTIM"

Belgeseli izlerken paylaştığı hikayelerle yaşadıklarını anlatan Yenenler, "Bir şey söyleyeceğim; Kedicik belgeselini izliyorum. Akıl tutulması yaşıyorum. Buradaki kız düşürme düzeneğinin neredeyse birebir aynısını ben üniversitedeyken yaşamıştım. Allah'ım kimsenin de günahını almayayım ama kafayı yiyeceğim ya" dedi.

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"BENİ DE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTILAR"

"Kafayı yiyorum bak adamın Akasya AVM 'de listesinde var" diyen ünlü isim açıklamasında "Beni de burada düşürmeye çalışmışlardı. Benim bunu bir sindirip anlatmam lazım arkadaşlar. Ben ne yaşamışım" cümlelerine yer verdi.

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