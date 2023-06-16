Berfu Yenenler kendisine gelen yorumları fena ti'ye aldı

Sosyal medyada sık sık gündem olan Berfu Yenenler vücudu hakkında yapılan eleştirilere dayanamadı. Göğüslerini ve kalçasını büyütüp belini incelten Berfu Yenenler'in paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Miss Turkey 2015 dördüncüsü olan Berfu Yenenler, 2019'da komedyen Eser Yenenler ile evlenip iki çocuk sahibi oldu.

Berfu Yenenler fotoğraf paylaştıkça takipçileri tarafından göğüsleri, kalçası, beli, ayakları ve saçlarına eleştiriler yağıyordu.

"Memelerinin yerinde nohut mu var?", "Popon nerede?", "Ayakların 55 numara mı?", "Dizlerin iğrenç" gibi eleştirilere daha fazla dayanamayan Berfu Yenenler şaşırtan bir paylaşımda bulundu.

Yenenler, olumsuz yorumlara karşılık göğüslerini ve kalçasını büyütüp belini inceltti. Ünlü isim paylaşıma "Benden beklenen" notunu ekledi.