Berfu Yenenler Murat Dalkılıç'ı ters köşeye yatırdı. Yaptığı telefon şakası olay oldu

Berfu Yenenler Murat Dalkılıç'a telefon şakası yaptı. Yenenler eşine bir türlü ulaşamadığını söyledi ve şarkıcıya birlikte olup olmadıklarını sordu. Murat Dalkılıç'ın arkadaşını ele verdiği anlar sosyal medyayı salladı. Seyirciler "Erkekler kapatılsın" dedi.

Berfu Yenenler Murat Dalkılıç'ı ters köşeye yatırdı. Yaptığı telefon şakası olay oldu

Oyuncu Eser Yenenler ve Berfu Yenenler sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Yenenler, Eser Yenenler ile birlikte yakın arkadaşları Murat Dalkılıç'a telefon şakası yaptı.

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Murat Dalkılıç'ı ters köşe yapan Berfu Yenenler sosyal medyada gündem oldu. Yenenler, sosyal medyadan şarkıcı Murat Dalkılıç'a yaptığı şakanın videosunu paylaştı.

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Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler yanındayken, Dalkılıç'a "Eser'e ulaşamadım. O da demişti ki Murat'la olacağız. Hâlâ da ulaşamıyorum. Seninle mi?" diye soruyor.

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"BİRAZ GEÇ YATTIK"

Dalkılıç ise "Biraz geç yattık ya. Evet evet bende kaldı. İçeride uyuyor" yanıtını veriyor. Berfu Yenenler'in "Onu uyandırabilir misin?" sorusu üzerine Dalkılıç, "Ya kızım deli misin? Benimle beraber. Ne olacak" diyor.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Berfu Yenenler, kısa sürede gündem olurken; "Murat Dalkılıç kapatılsın", "Erkekler kapatılsın" yorumları havada uçuştu.

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