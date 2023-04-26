Bergüzar Korel de o içki reklamına isyan etti: İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık

Bir ayağı Londra'da bir ayağı Türkiye'de olan Bergüzar Korel sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Korel son olarak sosyal medyada çok konuşulan bir içki reklamına dair sitem dolu paylaşımda bulundu.

Bergüzar Korel de o içki reklamına isyan etti: İki yüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık

Üç çocukları olan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti sık sık gündeme geliyor. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasında parmakla gösterilen çiftten Korel sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Korel son olarak sosyal medyada paylaşılan bir alkol reklamı gündemdeyken sitem dolu bir paylaşım yaptı.

Korel paylaşımında "Laikliği rakıya indirgeyen, barlarda sarhoş bir şekilde 10. Yıl Marşı söylemeyi vatanseverlik sayan ve tüm bu saçmalıkları da Cumhuriyet'e bağlayanlar... İkiyüzlülüğünüze tahammül kalmadı artık" dedi.

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