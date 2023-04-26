Şahan Gökbakar içki reklamına çok sert tepki gösterdi. Cumhuriyet sizin rakı mezeniz değil

Bir içki markası yayınladığı yeni reklam filminde 14 Mayıs'a gönderme yaparak " O gün geldiğinde böyle kutlayacağız" dedi. Reklam filmine çok sayıda tepki geldi.

Şahan Gökbakar içki reklamına çok sert tepki gösterdi. Cumhuriyet sizin rakı mezeniz değil

Seçimlere sayılı günler kala bir rakı markasının reklam filmi kamuoyunun gündemine oturdu.

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Eğlenceli görüntülerin yer aldığı reklam filminin sonunda da "100. yılda her sofrayı Cumhuriyet için kuracağız. Nice yüzyıllara" ifadeleri yer aldı.

Filmde AKP hükümetinin seçimleri kaybettiği ümidi verilirken, bu temenninin gerçekleşmesi sonrası kutlamaların rakı içilerek yapıldığı sahneler betimlendi.

Film sosyal medyada tartışılırken bu tartışmalara oyuncu Şahan Gökbakar da katıldı.

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ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN SERT ELEŞTİRİ

Komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazı ile reklamı sert bir dille eleştirdi. Cumhuriyet'in 100. yılının "ucuz bir algı oyununa kalkan edildiği" görüşünde olan Gökbakar şunları yazdı:

"Yeni Rakı Global, yaptığınız reklam videosunu ayıpladım! Özellikle 29 Ekim gibi bu ulusun en onemli milli gününü, hem de 100. yılında, bu kadar ucuz bir algı oyununa kalkan etmenizi kabul edemiyorum. Yiyorsa bir tarafınız "Akp gittiği gün" diye yapaydınız kampanyanızı?! Yemedi mi?! Sonra da biz 29 Ekim kastettik ha. Özgür yasamayı rakı içmekle kodlamanız da rahatsız edici de hadi o reklam kısmı diyelim. Ama iş Cumhuriyet'e gelince, orada duracaksınız. Bütün reklamı "iktidarın gittigi gün" metaforu uzerine kurup, sonunda 29 Ekim deyince, işte orada çok ayıp ediyorsunuz...! 29 Ekim ve Cumhuriyet'in 100.yılı, sizin siyasi mesaj algılı rakı reklamınızın mezesi değildir. "

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