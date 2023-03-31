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Bergüzar Korel '10 Saniye' ile setlere dönüyor

Bergüzar Korel "10 Saniye" adlı projeyle setlere dönüyor. Bir anneyle, bir öğretmenin hikâyesinin anlatılacağı "10 Saniye"nin hazırlık çalışmalarına başlandı.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:09
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Bergüzar Korel'in yeni projesi belli oldu! '10 Saniye' ile setlere dönüyor

Bergüzar Korel '10 Saniye' ile setlere dönüyor
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Bergüzar Korel, üçüncü bebeği Leyla’yı kucağına aldıktan sonra ara verdiği setlere çok etkili bir film projesiyle dönüş yapacak. “10 Saniye” adlı sinema filminin senaryosu yazdığı film ve tiyatro oyunlarıyla fark yaratan Erdi Işık’a ait. Filmin yönetmen koltuğunda da ödüllü kadın yönetmenlerimizden Ceylan Özgün Özçelik oturacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Bir anneyle, bir öğretmenin etkileyici hikâyesinin anlatılacağı “10 Saniye” filminin hazırlık çalışmalarına başlandı. Bergüzar Korel’in “Zeynep”, Bige Önal’ın da “Elif”  rolüne hayat vereceği filmin yapımcısı ise SKY Films’in başarılı patronu Emre Oskay…

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