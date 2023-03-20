Bergüzar Korel helva kavurup kiliseden paylaşım yaptı

Artık Londra'da yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, önce helva kavurdu sonra kiliseden paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde "Komşunun evinde cenaze çıktığında televizyon açılmayan evlerde büyüdük. Yedisi, kırkı, elli ikisinde dualar okuttuk, anılarını yad ettik." diyen Korel, depremlerin ardından 40. gün helvası yaptı.

Bergüzar Korel paylaşımına şu notu düştü:

Helvadan sonra kilisede dua

"Evde 40. gün helvamızı yaptık dualarla, bugün de bir kilisede duaya denk geldik. Rahip kilisede bulunan herkesten Türkiye ve Suriye'deki depremde hayatını kaybeden tüm insanlarımız için dua istedi."