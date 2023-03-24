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  • Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkan şeyi görünce çıldırdı! ''Umarım bu mesajımı görürsün''

Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkan şeyi görünce çıldırdı! ''Umarım bu mesajımı görürsün''

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremlerden sonra destek paylaşımlarına devam eden Bergüzar Korel yardım kolisinde gelen şeyi görünce çıldırdı.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 10:07
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''Umarım bu mesajımı görürsün'' Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkan şeyi görünce isyan etti

Bergüzar Korel yardım kolisinden çıkan şeyi görünce çıldırdı! ''Umarım bu mesajımı görürsün''
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Oyuncu Bergüzar Korel büyük depremlerin ardından sosyal medyada çeşitli yardım kampanyalarına destek veriyor. Günlerdir pes etmeden çabalayan Korel sosyal medyadan da zaman zaman paylaşımlar yapıyor.

Korel son olarak yardım kolisinde gelen topuklu ayakkabıyı görünce çileden çıktı.

"Ayakkabıyı bize yollayan kişi umarım bu mesajımı görürsün" diyen Bergüzar Korel paylaşımında şunları yazdı:

"Dayanışma içinde olmak demek hep beraber el ele yaraları sarmak demek, buradayım demek, neye ihtiyacın varsa elimden geleni yapmaya hazırım demek. Sen ve senin gibiler asla bizim dayanışmamız içinde olamazsınız. Sizler iyilik peşinde değilsiniz."

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