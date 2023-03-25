Haberin başlığını Bergüzar Korel attı. Yoruldum

Ülkesinden binlerce kilometre uzakta yaşıyor olsa da özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki depremzedelere çok sayıda yardımda bulunan ve sosyal medya hesabından yaptığı tüm paylaşımları bu konuya ayıran oyuncu Bergüzar Korel, geçen süre zarfında neler yaşadığına dair bir iç hesaplaşmada bulundu.

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşım üzerinden bir itirafta bulunan ve geçen süre zarfında gördüğü bazı davranışlardan canının sıkıldığını söyleyen Korel, yorulduğu itirafında bulundu.

Duygusal anlamda da bir yıpranma yaşadığını söyleyen Bergüzar Korel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İtiraf ediyorum biraz yoruldum. Yetememe hissi beni yordu. Ama umudum hep var.

Biraz da aydınlandığım bir dönem yaşıyorum. Hayal kırıklıklarım oldu. Çok sevdiğim, ilham aldığım, kitleleri üzerinde çok büyük etkisi olan hesapların 10 gün sonra normale dönmesi, mesajlarıma görüldü bile yapmamak için hesabımı kısıtlamaları, normalde içeriklerini paylaşmamı çok arzu eden insanların bir şey istememden çekinmeleri...

Bunlardan yoruldum evet!

Her söylediğim büyük harflerle başlık olduğu ve yanlış anlaşıldığı için kelimelerimi seçmeye çalışmaktan, kendime otosansür uygulamaktan da yoruldum.

Hepimiz işlerimize dönmek zorundayız, hepimizin sorumlulukları var anlıyorum ama deprem bölgesinde hayat yok!

Bugün "tuvaletimi poşete yapıyorum, hamileyim" diye mesaj atan bir öğretmene cevap yazarken yaşadığım çaresizlik ve utanç hissinden ve bunu anlatamamaktan da yoruldum.

Haber başlığı yoruldum!"