Berkay Şahin'den Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddialarına yanıt

Acun Ilıcalı'nın 'Survivor All Star 2014' kadrosunda yer alacağını açıkladığı Aleyna Kalaycıoğlu, "Şarkımın gelirini vermedi" sözleriyle Berkay'a kızgınlığını dile getirmişti. Berkay'dan genç şarkıcıya cevap geldi.

Berkay Şahin'den Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddialarına yanıt

Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gece KKTC'de bir otelde sahne aldı. Yaklaşık üç bin kişinin katıldığı konserde Berkay, sevilen şarķılarını seyirci ile birlikte söyledi.

64feb77686b2474b58db2328.jpg

"EVLİLİĞİMİZE NAZAR DEĞMESİN"

Geçtiğimiz günlerde eşi Özlem Ada Şahin ile evliliklerinin 8'inci yılını kutlayan Berkay, "Allah 80'inci yılımızı kutlamayı nasip etsin. Çok mutluyuz, nazar değmesinden korkuyorum. Allah herkese daha mutlu evlilikler nasip etsin" dedi.

64feb73186b2474b58db2326.jpg

"ŞİRKETİ BEN YÖNETMİYORUM"

Ünlü popçuya, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "Berkay ile sıkıntılı olaylar yaşadım. Şarkım üzerinden kazandığım haklarımı alamadım" sözleri hatırlatıldı.

0x0-aleyna-kalaycioglundan-berkaya-zehir-zemberek-sozler-hakkettigim-gelirleri-vermedi-1693977587229.jpg

Berkay "Bu konunun muhatabı ben değilim. Yapım şirketi açtım, doğrudur. Yapım şirketine yatırım yaptım ancak bu şirketi ben yönetmiyorum. Şirketi yöneten Okan Bey (Hiperaktif Müzik Genel Müdürü Okan Genç) ve kendisi de gerekli açıklamayı yaptı." dedi.

0x0-aleyna-kalaycioglundan-berkaya-zehir-zemberek-sozler-hakkettigim-gelirleri-vermedi-1693977589651.jpg

"NEREYE PARA YATIRDI BİLMİYORUM"

Berkay, "Aleyna'yı tanımıyordum. Bir arkadaşım rica etti, ben de şirkete yönlendirdim. İyilik yaptım; nereye para yatırdı, nereden para aldı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Berkay'a zehir zemberek sözler! "Hak ettiğim gelirleri vermedi"
Şarkıcı Berkay'ın eşine aldığı villanın fiyatı dudak uçuklattı
Berkay ehliyet konusunda çözümü buldu! 2 yıl trafikten men edilmişti
Berkay Şahin sağlık kampının müdavimi oldu. Bu kez eşiyle gidecek 
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
AKP İngiliz ekonomiste savaş açtı olan yine millete olacak
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 84 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef All Star’da eleme potasına giden adaylar kimler? MasterChef eleme adayı kim oldu?
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
"Türkler dinden çıktılar. Arapların Türklere karşı cihadı farzdır"
Son Haberler
Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler Güncel
Suriyeli silahlı grup engelli Türk gencini darp etti. Kız arkadaşını taciz edip uygunsuz fotoğraf istediler
Mobilyalar içerisine saklanmış 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Mobilyalar içerisine saklanmış 46 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı Güncel
Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
Hayati öneme sahip ilaçlara erişilmiyor. Şikayetler yüzde 113 arttı. Birçok hasta ve hasta yakını isyan ediyor Sağlık
Hayati öneme sahip ilaçlara erişilmiyor. Şikayetler yüzde 113 arttı. Birçok hasta ve hasta yakını isyan ediyor
MSB açıkladı. Yunanistan ve Suriye sınırında 12 terörist yakalandı Güncel
MSB açıkladı. Yunanistan ve Suriye sınırında 12 terörist yakalandı
Erdoğan'dan sonra ABD kimi görmek istiyor Siyaset
Erdoğan'dan sonra ABD kimi görmek istiyor
Antalya Havaalanı sınıfta kaldı. Dünyanın en çok rötar yapan 4.havaalanı seçildi Güncel
Antalya Havaalanı sınıfta kaldı. Dünyanın en çok rötar yapan 4.havaalanı seçildi