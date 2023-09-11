Berkay Şahin'den Survivor Aleyna Kalaycıoğlu iddialarına yanıt

Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gece KKTC'de bir otelde sahne aldı. Yaklaşık üç bin kişinin katıldığı konserde Berkay, sevilen şarķılarını seyirci ile birlikte söyledi.

"EVLİLİĞİMİZE NAZAR DEĞMESİN"

Geçtiğimiz günlerde eşi Özlem Ada Şahin ile evliliklerinin 8'inci yılını kutlayan Berkay, "Allah 80'inci yılımızı kutlamayı nasip etsin. Çok mutluyuz, nazar değmesinden korkuyorum. Allah herkese daha mutlu evlilikler nasip etsin" dedi.

"ŞİRKETİ BEN YÖNETMİYORUM"

Ünlü popçuya, geçtiğimiz günlerde şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'nun, "Berkay ile sıkıntılı olaylar yaşadım. Şarkım üzerinden kazandığım haklarımı alamadım" sözleri hatırlatıldı.

Berkay "Bu konunun muhatabı ben değilim. Yapım şirketi açtım, doğrudur. Yapım şirketine yatırım yaptım ancak bu şirketi ben yönetmiyorum. Şirketi yöneten Okan Bey (Hiperaktif Müzik Genel Müdürü Okan Genç) ve kendisi de gerekli açıklamayı yaptı." dedi.

"NEREYE PARA YATIRDI BİLMİYORUM"

Berkay, "Aleyna'yı tanımıyordum. Bir arkadaşım rica etti, ben de şirkete yönlendirdim. İyilik yaptım; nereye para yatırdı, nereden para aldı bilmiyorum" ifadelerini kullandı.