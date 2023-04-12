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  • Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi

Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu Berna Laçin, "Çok soran oluyor, aslında çok kişiseldir oy dediğiniz şey, öyle ulu orta sorulmaz ama ben söyleyeyim" diyerek 14 Mayıs seçimlerinde oy vereceği ismi açıkladı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 00:19
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Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı.

Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
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Oyuncu Berna Laçin, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verceği adayı duyurdu.

Twitter'ı aktif kullanmasıyla bilinen Laçin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

"ULU ORTA SORULMAZ AMA..."

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Laçin, "Çok soran oluyor aslında çok kişiseldir oy dediğiniz şey öyle ulu orta sorulmaz ama ben söyleyeyim benim cumhurbaşkanı oyum sayın Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

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