Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi

Oyuncu Berna Laçin, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde oy verceği adayı duyurdu.

Twitter'ı aktif kullanmasıyla bilinen Laçin, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini açıkladı.

"ULU ORTA SORULMAZ AMA..."

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Laçin, "Çok soran oluyor aslında çok kişiseldir oy dediğiniz şey öyle ulu orta sorulmaz ama ben söyleyeyim benim cumhurbaşkanı oyum sayın Kemal Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.