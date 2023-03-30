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Berna Laçin Kılıçdaroğlu'na seslendi. Meclisin ordu gibi olmasını istemiyoruz

Oyuncu Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve önümüzdeki dönem için mecliste hemcinslerine daha fazla temsiliyet istediğini söyledi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 00:54
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Kemal Kılıçdaroğlunun açıklamaları sonrası Berna Laçinden çağrı geldi

Berna Laçin Kılıçdaroğlu'na seslendi. Meclisin ordu gibi olmasını istemiyoruz
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlarla gündemi yakından takip ettiğini gösteren Berna Laçin bu defa Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi.

Cumhur İttifakı'nın kadınların anayasal haklarını kısıtlamak istediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunan Laçin, Mayıs ayında gerçekleşecek seçimde kadınların kilit bir öneme sahip olduğunu hatırlattı.

Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken ifadeler kullanan Berna Laçin şunları yazdı:

"Bugün dediğim gibi kızkardeşlerim bu seçim bizim elimizde ve biz artık kendi yararımıza bakmak zorundayız ve bu seçimden kazanımlarla çıkmalıyız!  Madem pazarlık masasındayız, kendimizin ve çocuklarımızın kârımıza bakmalıyız!

Ve Sn. Kılıçdaroğlu, namıdiğer “Bay Kemal”, açık çağrı size, daha çok kadınla temsil edilmek istiyoruz! 

Meclisin ordu gibi olmasını istemiyoruz. Sürekli erkekler adımıza karar alsın istemiyoruz!

Temsiliyet istiyoruz!"

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