Berna Laçin Emre Belözoğlu'na çok sert tepki verdi. ''Benden önce kimsenin elini tutmamış karım var'' demişti

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'i deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ailesine yönelik yapılan tezahüratlarla ilgili sert ifadeler kullandı.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş taraftarının ailesine yönelik tezahüratlarıyla ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.

Emre Belözoğlu "Babamdan önce başkasının elini tutmamış bir annem ve benden önce kimsenin elini tutmamış bir eşim var. Şeref istiyorlarsa bizde fazlasıyla var." açıklamalarında bulundu.

Berna Laçin bu açıklamalara sessiz kalmadı ve twitter'den şu açıklamaları yaptı.

"Ben ve annem de öyleyiz ama bunun bir şeref olduğunu hiç düşünmedik . Tesadüf diyebiliriz . Kısmet diyebiliriz . Şerefi daha ziyade yalandan, hırsızlıktan, hak yemekten, saldırganlıktan uzak, sevgi , saygı, dürüst, onurlu ve çıkar uğruna eğilmeden , biat etmeden yaşamakla ölçeriz."