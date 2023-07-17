Erdoğan: Esad ile görüşürüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez turu öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Suriye meselesi için Esad ile görüşmeye kapalı olmadıklarını söyledi. Erdoğan, Tahıl Koridoru için Rusya Devlet Başkanı Putin ile ağustos ayında bir araya geleceğini belirtti.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz yok. Kapı açık. 4'lü zirveler yapılsın ama biz Beşar Esad ile görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. onların bize yaklaşımı önemli. Esad, Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz biz orada terörle mücadele ediyoruz. sınırlarımızda bu teröristler varken nasıl çıkarız. Aynı ifadeyi diğer ülkelere kullanabiliyor mu?"

TAHIL KORİDORU

"Biliyorsunuz Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmaların daha fazla acıya ve drama ulaşmaması için yoğun çaba harcıyoruz. Tahıl girişimi önemi bir diplomatik girişim olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Bu amaçla diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. İlgili tüm taraflara teşekkür ediyorum. Bugün yapılan açıklamaya rağmen, Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Ben de ziyaretimin dönüşünde Sayın Putin ile görüşeceğim.

Biliyorsunuz, İstanbul'da tahıl koridoru ile ilgili çalışmaları yürüten bir heyet var. Fakat biz bugün gerek dışişleri bakanım muhatabıyla bir görüşme yapacak ve bu görüşme ile birlikte temenni ediyorum ki bir sürat alırız ve aralık vermeden yolumuza devam ederiz. Belki de Ağustos'u beklemeden Sayın Putin ile telefon görüşmesi yaparak adımlarımızı atarız."