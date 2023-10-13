Beşbıyık bitkisi öksürüğe iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan öksürüğe çözüm olan beşbıyık bitkisi dikkat çekti.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük; boğaz ve üst solunum yollarını etkileyen enfeksiyonlar, mikroplar ve tahriş edici maddeleri vücuttan uzaklaştırmak için havanın akciğerlerden hızla dışarı atılması durumu olan ve vücudun verdiği doğal bir refleks olarak bilinir.

Vücudun kendini iyileştirmesi, onarması ve korumasına yardımcı olan öksürük, kişinin yaygın olarak yaşadığı sorunlardan biridir. Zaman zaman yaşanan öksürükler normal karşılanırken sürekli bir şekilde kişiyi zorlayan öksürüğün altında yatan nedenin belirlenmesi için doktora danışmak gerekir.

Eğer öksürük sırasında balgam adı verilen sıvı da geliyorsa buna “prodüktif öksürük” denir. 3 hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak kabul edilir ve bu durum bazen senelerce sürebilir. Akut öksürük enfeksiyonları ise sinüzit, farenjit, nezle, akciğerlere yabancı cisim kaçması gibi nedenlerle oluşur.

BEŞBIYIK BİTKİSİ NASIL YENİR?

Yumuşayıp olgunlaşmış muşmulaları güzelce yıkayıp temizledikten sonra kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat ederek taze taze tüketebilirsiniz. Her meyve gibi muşmula da en fazla faydayı taze taze yendiğinde sağlar.

Tadından höksürükoşlanmıyor ya da bir nedenle taze halini yiyemiyorsanız yine olgunlaşmış muşmulaların kabuklarını ve çekirdeklerini güzelce ayıklayıp püre haline getirerek marmelat ve reçel kullanılan tüm hamur işlerinde değerlendirebilir, dilerseniz çikolata kremasıyla bir karıştırarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Bunun dışında çok yumuşamamış olan muşmulaları dilim dilim doğrayıp çekirdeklerini çıkararak çayını demleyebilirsiniz. Muşmula çayı tarifini tam olarak isterseniz muşmula çayı nasıl yapılır anlatalım: 1 litre suyun içine yaklaşık 1avuç kadar dilimlediğiniz muşmulalardan koyun ve kaynatın. Kaynayan çayı süzgeçle süzüp ılımasını bekleyin ve içine damak tadınıza uygun miktarda bal koyarak afiyetle tüketin.

Bunun yanı sıra muşmula ağacının yapraklarından hazırlanan bir muşmula çayı olduğunu ve aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu çayı da içebileceğinizi ve fazla olgunlaşmamış muşmulalar ile sirke de yapabileceğinizi söylemeden geçmiş olmayalım.