Beşbıyık bitkisi dizanteriye iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Beşbıyık bitkisi; İncebağırsak iltihabı, ishal ve dizanteriyi giderir.

DİZANTERİ NEDİR?

Dizanteri, aslen bağırsak sisteminde ortaya çıkan bağırsak iltihabına verilen isimdir. Dizanteri, şiddetli ishal ile ilişkili bulaşıcı bir hastalıktır. Shigella basili veya bakteri ile enfeksiyon en yaygın dizanteri nedenidir.

Dizanteri bireyde hafif veya şiddetli mide krampları ile dışkıda mukus veya kanla görülen oldukça şiddetli ishale yol açabilir. Sıvı kaybını önlemek için başta su olmak üzere bol miktarda sıvı tüketilmesi özellikle önemlidir. Yeterli hidrasyon olmazsa dizanteri birey için ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Dizanterinin belirti ve semptomları normal şartlar altında hafif seyreder ve genellikle birkaç gün içinde kaybolur. Çoğu vakada bireyler tıbbi yardıma başvurmazlar. Bununla birlikte dizanterinin varlığı mutlaka sağlık yetkililerine bildirilmelidir.

Dünya çapında her yıl 120 milyon ila 165 milyon Shigella enfeksiyonu vakasına bağlı olarak dizanteri görülmektedir. Bu vakaların yaklaşık 1 milyonu ölüm ile sonuçlanır. Gelişmekte olan ülkelerde bu ölümlerin yüzde 60'ından fazlası 5 yaşın altındaki çocuklar arasında görülmektedir.

BEŞBIYIK BİTKİSİ NASIL YENİR?

Yumuşayıp olgunlaşmış muşmulaları güzelce yıkayıp temizledikten sonra kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat ederek taze taze tüketebilirsiniz. Her meyve gibi muşmula da en fazla faydayı taze taze yendiğinde sağlar.

Tadından hoşlanmıyor ya da bir nedenle taze halini yiyemiyorsanız yine olgunlaşmış muşmulaların kabuklarını ve çekirdeklerini güzelce ayıklayıp püre haline getirerek marmelat ve reçel kullanılan tüm hamur işlerinde değerlendirebilir, dilerseniz çikolata kremasıyla bir karıştırarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Bunun dışında çok yumuşamamış olan muşmulaları dilim dilim doğrayıp çekirdeklerini çıkararak çayını demleyebilirsiniz. Muşmula çayı tarifini tam olarak isterseniz muşmula çayı nasıl yapılır anlatalım: 1 litre suyun içine yaklaşık 1avuç kadar dilimlediğiniz muşmulalardan koyun ve kaynatın. Kaynayan çayı süzgeçle süzüp ılımasını bekleyin ve içine damak tadınıza uygun miktarda bal koyarak afiyetle tüketin.

Bunun yanı sıra muşmula ağacının yapraklarından hazırlanan bir muşmula çayı olduğunu ve aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu çayı da içebileceğinizi ve fazla olgunlaşmamış muşmulalar ile sirke de yapabileceğinizi söylemeden geçmiş olmayalım.