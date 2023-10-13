Beşbıyık bitkisi ishale iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan ishale iyi gelen beşbıyık bitkisinin faydaları dikkat çekti.

İSHAL NEDİR?

İshal (diyare), virüs ya da kontamine olmuş yiyeceklerinin bağırsak hareketlerini bozması ile dışkılamanın normalden daha sık (24 saatte 3 ve daha fazla) ve cıvık olması durumudur.

İshalin seviyeleri bulunmaktadır, hafif olması durumunda ishale iyi gelen besinler ile ishal kontrol altına alınabilir.

NASIL YENİR?

Yumuşayıp olgunlaşmış muşmulaları güzelce yıkayıp temizledikten sonra kabuklarına ve çekirdeklerine dikkat ederek taze taze tüketebilirsiniz. Her meyve gibi muşmula da en fazla faydayı taze taze yendiğinde sağlar.

Tadından hoşlanmıyor ya da bir nedenle taze halini yiyemiyorsanız yine olgunlaşmış muşmulaların kabuklarını ve çekirdeklerini güzelce ayıklayıp püre haline getirerek marmelat ve reçel kullanılan tüm hamur işlerinde değerlendirebilir, dilerseniz çikolata kremasıyla bir karıştırarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Bunun dışında çok yumuşamamış olan muşmulaları dilim dilim doğrayıp çekirdeklerini çıkararak çayını demleyebilirsiniz. Muşmula çayı tarifini tam olarak isterseniz muşmula çayı nasıl yapılır anlatalım: 1 litre suyun içine yaklaşık 1avuç kadar dilimlediğiniz muşmulalardan koyun ve kaynatın. Kaynayan çayı süzgeçle süzüp ılımasını bekleyin ve içine damak tadınıza uygun miktarda bal koyarak afiyetle tüketin.

Bunun yanı sıra muşmula ağacının yapraklarından hazırlanan bir muşmula çayı olduğunu ve aktarlarda kolayca bulabileceğiniz bu çayı da içebileceğinizi ve fazla olgunlaşmamış muşmulalar ile sirke de yapabileceğinizi söylemeden geçmiş olmayalım.