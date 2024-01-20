Beşiktaş 4 farklı geriye düştü Fernando Santos yaptığı hareketle tepki gösterdi

Selahattin Ekrekli
Beşiktaş 4 farklı geriye düştü Fernando Santos yaptığı hareketle tepki gösterdi
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos skoru 3-0'a getiren gol sonrası yardımcı hakemin yanına koştu.

Beşiktaş; Süper Lig'in 21. haftasında Pendik ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Siyah-Beyazlı ekip 4 dakikada yediği iki golle bir anda 3-0 yenik duruma düştü.
70. dakikada taç atışı sonrası gelişen Pendik atağında Halil Akbunar skoru 2-0'a getirdi.
4 dakika sonra Halil rakibinden kaptığı topla ceza sahasına girdi, içeri çıkardı ve Thiam farkı 3'e çıkardı.
Bu gol sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos soluğu yardımcı hakemin yanında aldı.
Halil'in topu alırken taban gösterdiğini anlatmaya çalışan Portekizli hocanın çabaları sonuç vermedi.
Dakikalar 82'yi gösterdiğinde bu ke Nuno Sequeida sahneye çıktı ve Pendikspor'u 4-0'lık üstünlüğe taşıdı.
Pendikspor cephesi peş peşe gelen goller sonrası büyük sevinç yaşadı.

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