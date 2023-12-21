Beşiktaş Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu. Rıza Çalımbay'dan flaş karar

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Alanyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.

Alanyaspor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgiyle 14 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.

3 FUTBOLCUSU SAKAT

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftada Hatayspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Siyah beyazlı takımın sahaya şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Mert, Onur, Colley, Amartey, Masuaku, Muleka, Salih, Amir, Chamberlain, Rebic, Cenk.

Alanyaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Ertuğrul, Lima, Aliti, Yusuf, Efecan, Novais, Oğuz, Sisto, Cordova, Richard, Augusto.