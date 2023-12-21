Beşiktaş'tan Alanyaspor karşısında 4 değişiklik. Tayyip Talha geri döndü

Trendyol Süper Lig’in 17. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Kara Kartal'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yaptıkları Lugano maçına göre Alanyaspor karşısına 4 değişiklik ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam Ersin Destanoğlu, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl’ün yerine Mert Günok, Omar Colley, Arthur Masuaku ve Semih Kılıçsoy’a 11’de şans verdi.

TAYYİP TALHA SANUÇ GERİ DÖNDÜ

Siyah-beyazlılarda Tayyip Talha Sanuç, uzun süren sakatlığının ardından bu sezon ilk kez kadroda yer aldı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Alanyaspor karşısında şu 11’le maça başladı;

“Mert Günok, Onur Bulut, Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Alex Chamberlain, Semih Kılıçsoy, Jackson Muleka ve Cenk Tosun”

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Milot Rashica, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tayfur Bingöl ve Emrecan Terzi ise mücadeleye yedek başladı.