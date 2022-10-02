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  • Ahmet Nur Çebi derbiyi Maliye Bakanı Nebati ile takip etti. Ali Koç arkadan izledi

Ahmet Nur Çebi derbiyi Maliye Bakanı Nebati ile takip etti. Ali Koç arkadan izledi

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde ilginç fotoğraf!

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 20:44
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un mücadeleyi birlikte izlemesi beklenirken araya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati girdi

Ahmet Nur Çebi derbiyi Maliye Bakanı Nebati ile takip etti. Ali Koç arkadan izledi
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Derbinin en çok konuşulacak görüntülerinden biri protokol tribününde yaşandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un mücadeleyi birlikte izlemesi beklenirken araya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati girdi.

Nebati ve Çebi yan yana derbiyi takip ederken Ali Koç’un arka sırada yer alması dikkat çekti.

MAKAMINDA ZİYARET ETMİŞTİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi İstanbul'daki makamında ziyaret etmişti. Çebi, Türk futbolunun mali sorunlarının konuşulduğu ziyaretin sonunda Bakan Nureddin Nebati'ye isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etmiş, fotoğraf resmi siteden yayınlanmıştı.

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