2 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

Haber Giriş: 2 Ekim 2022 Pazar - 22:20
Takip Et

Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki gözden kaçan detayı Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı
+
Aa
-

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Herkes çok şey bekliyordu.

Derbinin çekişmeli ve bol gollü geçmesi bekleniyordu.
Ama dağ fare doğurdu!
Maçın golsüz bitmesi bir kenara.

Bir büyük takım bu kadar ofsayta girer mi kardeşim?

Beşiktaş bu açıdan bir rekor kırdı?

İlk yarıda hele... pes!

İkinci yarıda da öyle...
Ben bu maçta fazla şey bulamadım.
Manchester derbisinden sonra bizimki keçiboynuzu!
Yazacak bir şey bulamadım.

1994-95 sezonda sonra ilk kez İnönü’de bir Beşiktaş Fenerbahçe maçında gol bile izleyemedik.

Yazıklar olsun diyorum.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
1
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿Diyanet’in 'bağımız kalmadı' dediği Mustafa Demirkan ile Ali Erbaş bir kez daha yan yana
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
2
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿AKP’li Metin Külünk'ten partisine sert sözler: Yok oluşumuzun hızı yükselecek...
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
3
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿İstanbul'da yağmur aniden bastırdı. Meteoroloji uyarmıştı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
4
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿Sağanak bu illeri etkisi altına alacak. Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
5
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Vatandaş Sayın Cumhurbaşkanım diye seslendi. Mansur Yavaş böyle karşılık verdi
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
6
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿Türkiye'nin kredi notunu düşürmüştü... Korkutan dolar tahmini!
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
7
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿AKP yöneticisi Şamil Tayyar Bakan Nebati'nin metin yazarıyla ilgili tweetini sildi
﻿Aşiret düğününde toplanan paraya hayret edeceksiniz
﻿Aşiret düğününde toplanan paraya hayret edeceksiniz
﻿Aşiret düğününde toplanan paraya hayret edeceksiniz
﻿Seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı 
﻿Seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı 
﻿Seyir halindeki araçtan kurşun yağdırdılar: 3 yaralı 
﻿Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı
﻿Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı
﻿Meral Akşener'den Altılı Masa görüşmesinin ardından teşekkür mesajı
﻿Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Hollanda spor kanalında. Derbi tarihe geçti
﻿Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Hollanda spor kanalında. Derbi tarihe geçti
﻿Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi Hollanda spor kanalında. Derbi tarihe geçti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.