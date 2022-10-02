Beşiktaş-Fenerbahçe maçında 27 yıl sonra ne olduğunu futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş açıkladı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ



Herkes çok şey bekliyordu.

Derbinin çekişmeli ve bol gollü geçmesi bekleniyordu.

Ama dağ fare doğurdu!

Maçın golsüz bitmesi bir kenara.

Bir büyük takım bu kadar ofsayta girer mi kardeşim?

Beşiktaş bu açıdan bir rekor kırdı?

İlk yarıda hele... pes!

İkinci yarıda da öyle...

Ben bu maçta fazla şey bulamadım.

Manchester derbisinden sonra bizimki keçiboynuzu!

Yazacak bir şey bulamadım.

1994-95 sezonda sonra ilk kez İnönü’de bir Beşiktaş Fenerbahçe maçında gol bile izleyemedik.

Yazıklar olsun diyorum.