Beşiktaş Fenerbahçe derbinde Mansur Yavaş sürprizi

Süper Lig'in 8'nci haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin dört gözle takip ettiği mücadeleyi izlemeye gidenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

Vatandaşlar, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi. Yavaş'ın da vatandaşların ilgisine karşılık verdiği izlendi.