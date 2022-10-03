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Beşiktaş Fenerbahçe derbinde Mansur Yavaş sürprizi

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin takipçileri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Vatandaşlar, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 09:09
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Sezonun ilk derbisiydi. Beşiktaş Fenerbahçe derbinde Mansur Yavaş sürprizi

Beşiktaş Fenerbahçe derbinde Mansur Yavaş sürprizi
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Süper Lig'in 8'nci haftasında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin dört gözle takip ettiği mücadeleyi izlemeye gidenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.

Vatandaşlar, adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a büyük ilgi gösterdi. Yavaş'ın da vatandaşların ilgisine karşılık verdiği izlendi.

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Poyraz
3.10.2022 10:25
Sevilen sayılan adaletli bir cumhurbaşkanı olması dileklerimle  
 
Asker
3.10.2022 10:23
Bu ülke dürüst siyasetçileri çok özledi Allah yolunu açık etsin inşallah sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin sevgisini kazandın.  
 
varol
3.10.2022 09:39
Sayın Akşener zeki kadın bu şeçimi kiminle nasıl kazanacağını iyi analize ediyor.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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