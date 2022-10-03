İYİ Partili isimden Bakan Nebati’nin anlaşılmaz sözlerine ince gönderme

Mustafa Bilgili, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "Neo klasik ekonomi", "Epistemolojik kopuş", "Heteredoks yaklaşım" ve "Nöro ekonomi" gibi terimleri kullandığı konuşmasına atıfta bulunarak, Bakan Nebati gibi anlaşılmayan bir giriş yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz gün ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Nebati'nin yaptığı konuşmada özellikle bir bölüm dikkat çekti.

Kendisinin de kağıttan bakarak okuduğu kısım, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” şeklindeydi.

Bu sözler toplumun çok büyük kesimi tarafından anlaşılmadı.

Bakan Nebati’nin bu sözlerini Küçükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Bilgili’de Belediye Meclisinin Ekim Ayı ilk oturumunda tekrarlayarak espri konusu yaptı.

Mustafa Bilgili giriş konuşmasında şunları söyledi “Değerli arkadaşlar Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden heteredoks yaklaşım günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır. Bu önemli bilgiyi verdikten sonra sözlerime başlıyorum” ifadelerini kullandı.

Üyesi Mustafa Bilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise “Belediye Meclisimizin Ekim Ayı ilk oturumunda “ekonomi” dersi verdim” dedi.