Beline silahı takan çete olmuş İstanbul'da. Adamı vuramayınca yeniden döndüler

Son günlerde sıklıkla görülmeye başlanan motosiklet üzerinde silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Odatv’de yer alan habere göre, güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedilen görüntülerde, bir iş yerinin önünde oturan bir kişiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı anı görüntülendi.

Olay, İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Motosiklet ile olay yerine gelen iki kişiden aracın arkasında oturan kişi bir anda silahını ateşledi.

Saldırının ardından taraflar arasında bir kovalamaca başladı ve bu sırada silahlar üst üste patladı.

Silahlı saldırının meydana geldiği sırada mahalle sakinleri büyük bir panik yaşadı.