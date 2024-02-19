Avrupa Şampiyonu Nesrin Dolmabahçe'de Kartal selamı verdi

Selahattin Ekrekli
Avrupa Şampiyonu Nesrin Dolmabahçe'de Kartal selamı verdi
Beşiktaş'ın sporcusu Nesrin Baş Avrupa şampiyonluğu sonrası soluğu İnönü Stadı'nda aldı.

Beşiktaş Konyaspor maçı öncesi Siyah Beyazlılar Avrupa şampiyonu güreşçi Nesrin Baş'ı onurlandırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Romanya'da altın madalya alarak ülkemizi gururlandıran Nesrin Baş'a Beşiktaş yönetimi plaket ve çiçek verdi.

Nesrin daha sonra tribünde bir taraftarın yanına giderek kartal selamı verdi.

TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDI

Romanya’da yapılan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli sporcu Nesrin Baş, kadınlar 72 kiloda altın madalya aldı.

Bükreş’te düzenlenen şampiyonada kadınlarda 72 kiloda yarışan Nesrin, finalde Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ile karşı karşıya geldi.

21 yaşındaki milli sporcu, rakibine 5-1 üstünlük sağlayarak kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

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