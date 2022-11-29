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Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde istifa sesleri

Fenerbahçe Beko ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek 8'de 8 yaptı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 22:45
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Beşiktaş Emlakjet de Fenerbahçe'yi durduramadı

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde istifa sesleri
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. haftadan ertelenen derbi maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Beşiktaş Emlakjet'i 81-72 yendi.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla ligde oynadığı 8 maçı da kazanırken, Beşiktaş Emlakjet ise 6. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 11-2 önde geçti. Savunmada zorlanan rakibi karşısında İsmet Akpınar ve Motley ile etkili olan sarı-lacivertli takım, ilk periyodu 31-20 önde bitirdi.

İkinci periyotta Beşiktaş Emlakjet, Usher ve Burak Can Yıldızlı'nın basketleriyle oyunda kalmaya çalışırken, Motley, Şehmus Hazer ve Metecan Birsen ile skor bulmaya devam eden Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 53-40 önde gitti.

Maçın üçüncü periyodu karşılıklı basketlere sahne olurken, Fenerbahçe Beko son çeyreğe de 65-57 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyoduna iyi başlayan Beşiktaş Emlakjet, 36. dakikada farkı 6 sayıya (63-69) indirdi. Dar bir rotasyonla mücadele eden siyah-beyazlı takım karşısında İsmet Akpınar ve Hayes-Davis'in basketleriyle tekrar kontrolü eline alan Fenerbahçe Beko, salondan 81-72 galip ayrıldı.

Bu arada bazı siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Ahmet Kandemir'e istifa çağrısı yaptı.

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