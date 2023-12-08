Beşiktaş Fenerbahçe 358. kez karşı karşıya. Rekabette kim önde?

Beşiktaş ile Fenerbahçe yarın akşam 358. kez karşı karşıya gelecek. İki takım ligde ise 134 maç yaptı.

KAYNAK: AA
Beşiktaş Fenerbahçe 358. kez karşı karşıya. Rekabette kim önde?

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın yapacakları maçla 358. kez karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 357 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 99 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 494 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 455 gol kaydetti.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 135. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 134 derbide sarı-lacivertliler 47, siyah-beyazlılar ise 42 galibiyet elde etti. 45 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş 155 kez ağları sarstı, Fenerbahçe ise 153 gol kaydetti.

SON 10 DERBİNİN 6'SI BERABERE

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan son 10 maçın 6'sı beraberlikle sonuçlandı.

2018-2019 sezonundan bu yana yapılan söz konusu 10 derbinin 3'ünü siyah-beyazlı takım, 1'ini ise sarı-lacivertli ekip kazandı.

Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası büyük bir heyecana sahne oldu. Beşiktaş, Ülker Stadı'nda 1-0 geriye düşmesine ve 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı.

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