Mehmet Yozgatlı Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin kaç kaç biteceğini açıkladı

Lig’de 12 hafta geride kaldı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıyasıya bir şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Cumartesi günü de Tüpraş arena da Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında önemli bir derbi maçı oynanacak. Neler söyleyeceksin ligin gidişatı ile ilgili?

M.Y :İlk başta Beşiktaş’ta başkalığa seçilen Hasan Arat ve yönetimini tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun başarılar diliyorum. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun.

S.E:Nasıl bir Beşiktaş bekliyor Hasan Arat ve ekibini?

Yani, şu anda puan durumuna bakıldığında büyük bir puan farkı var hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ye karşı ama bu puan farkı şampiyonluk yolunda çok önemli bir fark değil. Bu da Beşiktaş’ın şampiyonluktan koptuğu anlamına gelmez çünkü lig çok uzun bi maraton. Daha ilk yarı bile bitmedi. Kayıplar tabii ki oldu ama sonuçta Beşiktaş Türkiye’nin en köklü takımlarından ve 4 büyüklerden birisi. Muhtemelen devre arasında ‘’doğru takviyeler’’ yapıp yine şampiyonluk yarışı içinde olacaktır diye düşünüyorum.

SE:Sence başarısızlığın nedeni yapılan yanlış transferler mi? Yanlış nerede sence?

MY: Evet; yani bir yerde yanlış transferler yapıldı demek doğru olur. Mesela bi Onana transferi. Biz hala Onana’yı sahada görmedik. Oynatılmıyor. Yanlış transfer yapıldı bu sene. Örneğin bir Rebiç transferi var. Çok büyük bi forvet oyuncusu Milan’dan geldi ama bir fazla forma şansı bulamadı.

Burada bu oyuncuları oynatmayan hocaların da hatası olduğunu düşünüyormusun?

Onunla ilgili bir şey söyleyemeyiz. Neden? Çünkü bu oyuncularla birlikte olan teknik direktördür. Bizim antrenmanlarda göremediğimizi onlar daha net bir şekilde görürüler. Bizim sadece gözle yaptığımız analizleri, Şenol hoca ve ekibi en ince ayrıntısına kadar yapmıştır. Mesela antrenmanda neler yaşandı?Neler oldu? Sakatlık varmıydı? Yokmuydu? Rebiç’i Onana’yı neden oynatmadı? şenol hoca da öyle bir karar aldı. Şimdi burada hocayı eleştirmeyi ben doğru bulmuyorum.

SE:Sonra Burak hoca ile davam ettiler

Evet Burak hoca da fazla forma şansı vermedi her ikisine de.Şimdi de Rıza hoca geldi takımın başınba bakalım neler olacak? Rıza hoca forma şansı veriri mi bunlara zamanla göreceğiz.

SE:Gelelim debiye! Cumartesi günü çok önemli bir derbi maçı var. Kim kazanır? Beşiktaş evinde oynayacak. Çok ta sakat oyuncuları var. İbre kimden yana gözüküyor?

Öncelikle; Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde oynayacak Fenerbahçe derbisini. Bu büyük bi avantaj ayrıca yeni yönetimin moraliyle sahaya çıkacak Motivasyon çok yüksek olacak. Sonuçta futbolcular kendisin tekrar gösterme ve takımda kalma imkanı bulacak. Bu da Beşiktaş için bi avantaj.

Takıma gelince zaten Rıza hoca geçenlerde ‘’çok sakat oyuncumuz var’’ diye bir açıklama yaptı. Bu tabii Beşiktaş için bi handikap olabilir. Çünkü başta Ghezzal olmak üzere gerçekten çok kaliteli ancak sakat oyuncuları var. Gecen sezonun en etkili oyuncusuydu.

‘’ORTA SAHADAKİ OYUNCULARIN PERFORMANSI MAÇI ÇÖZER’’

Beşiktaş’ta kalede Mert oynar, sıkıntı olmaz. Aboubakar’ın da son haftalarda bi sakatlığı vardı. Bu maçta oynayacaktır diye düşünüyorum. Sağ açıkta Bahtiyar Beşiktaş’ın en büyük kozu olur.

Beşiktaş’ın orta sahasının Fenerbahçe karşısındaki dayanıklılığı çok önemli, bunu sürdürebilir mi ? O nu maç içerisinde göreceğiz. Fenerbahçe o bölgede büyük bi ihtimalle İsmail, Szymański ve Fred oynayacak. Bu yüzden orta sahadaki oyuncuların performansı maçı çözecektir diye düşünüyorum.

Fenerbahçe nin hücum gücünde çok etkili oyuncular var. Edin Dzeko,Tadiç ve İrfancan, bu yüzden Beşiktaş ın en büyük handikabı defans bölgesinde olacaktır diye düşünüyorum.

MAÇI FENERBAHÇE 4-3 KAZANIR

Sizin de bildiğiniz gibi Fenerbahçe Beşiktaş maçları hep gollü geçmiştir. Bu da Beşiktaş için avantaj olacaktır. Ben de maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Hem Fenerbahçe’nin savunma hattında sorunlar var, (sakat oyuncuları) o bölgede kimin oynayacağı tam belli değil. Beşiktaş’ın hücum oyuncuları çok tehlikeli. Aynı sıkıntı Beşiktaş içinde geçerli. Beşiktaş’ın defansında da çok büyük sıkıntılar var. Fenerbahçe’nin ilerideki üçlüsü zaten muhteşem. Ayrıca Szymański nin de vereceği desteği düşünürsek dörtlü çok tehlikeli bi grubu var Fenerbahçe’nin. Bu yüzden 4-2, 4-3 gibi farklı bir skor bekliyorum.

Fenerbahçe nin Avrupa’da aldığı 6-1 lik yenilgi var. Kaleci Livakoviç’in performansını nasıl değerlendiriyorsun..

Yani ;Livakoviç bilmediği bir ülkeye ve beklentisi çok büyük bir takıma geldi. İyi bir kaleci, hakkını yiyemem ancak o da uyum sorunu yaşıyor şu anda. Şu anda tam Fenerbahçeli taraftarların ‘’iste istediğimiz kaleci bu’’ beklentisine uygun değil. Zamana ihtiyacı var. Performans olarak hala beklentileri karşılayamadı. Son Avrupa maçında 6 gol yemesi hem taraftarı hem de camiayı üzdü. Muhtemelen kendisi de çok üzüldü bu duruma. O da ilk defa tam anlamıyla bir derbi maçına çıkacak. Trabzonspor maçında oynadı ancak Galatasaray ,Beşiktaş maçları çok farklı atmosferlerde oynanıyor.

ATANI VE TUTANI İYİ OLAN KAZANACAK

Bu yüzden Beşiktaş maçı ilk derbisi olacak. Futbolda bir tabir vardır. Atanın ve tutanın iyi olacak. Bu maçta kalecilere çok büyük iş düşecek. Çünkü gerçekten az hata yapan kaleci bu maçta galip gelen taraf olabilir..

6-1 lik Nordsjaelland yenilgisinde teknik direktör İsmail Kartal da özellikle oyuncu değişikliklerinde çok eleştirildi. Sence bu farklı skorun sebebi neydi?

Çok zor bir deplasmandı Fenerbahçe için.Bakıldığında rakip bir köy takımı ama Ludogorets gibi Bulgaristan takımına 7 tane attılar. Fenerbahçe ye de 6 tane attılar Tabii ki bunlara zemin, hava şartları da eklenince Fenerbahçe için bira zor oldu. Gerçekten o İskandinav ülkelerinde hem milli takım olarak, hem de kulüp takımları olarak kötü maçlar oynuyoruz. Fenerbahçe de böyle bir maç oynadı. Bu da şansızlık diyelim. Fenerbahçe o takımla bir kere daha oynasa kesinlikle 6 yemez ama işte bazen futbolda böyle şeyler olabiliyor. Hoca konusuna gelince, ‘’işte neden Batshuayi çıkarıp Dzeko’yu oyuna aldı? Niye çift santrafora dönmedi’’ gibi söylemler oldu. Dışarıdan konuşmak çok kolay. Belki o aralar farklı düşüncelere sahipti İsmail hoca. Belki o oyuncudan ‘’çıkar beni’’ gibi bir istek geldi. Bilemezsin. Meslektaşlarım olduğu için hocaları eleştirmeyi çok fazla seven bir insan değilim.

FENERBAHÇE BU GRUPTAN ÇOK RAHAT ÇIKAR

Zaten grupta tek maç kaldı. Fenebrhaçe kendi evinde Spartak Trnava ile oynayacak. O maçıda Kadıköy’de taraftarının önünde çok rahat kazanır.Ben muhtemelen lider olmasa bile 2. Olarak gruptan çıkacağını düşünüyorum.

İNŞALLAH GALATASARAY DA GRUPTAN ÇIKAR

Ben istiyorum ki 2 takımımız da gruptan çıksın. Türk halkı da çok istiyor bunu Hem Galatasaray ın hem de Fenerbahçe’nin Avrupa’da gidebildiği yere kadar gitmesini istiyor. Ben inanıyorum Galatasaray da Kopenhag deplasmanından güzel bir sonuç alır ve 2 takımla Avrupa macerasına devam ederiz.

Son haftalarda hakem hataları yine çok tartışılıyor, özellikle de ‘’VAR’. Neler söyleyeceksin.?

KEŞKE ‘’VAR’’ KALDIRILSA

Evet maalesef; ‘’VAR’’ ımız var ama aslında ‘’VAR’’ ımız yok. Artık teknoloji çok ilerledi. O kadar ilerledi ki; artık her açıdan pozisyonları görebildiğin halde hala hatalar yapılıyor. ‘’VAR’’ daki hakemlerin her şeyi görmesi gerekiyor ama bilmiyorum ne oluyor? Sahaya çıkınca her şey değişiyor. Keşke ‘’VAR’’ kaldırılsa. ‘’VAR’’ Hiç olmasa daha iyi olur. En azından hakemler gördüğünü çalar. Hatayı da hakem yapar. Ama böyle olunca hatayı hem hakem, hem VAR, hem AVAR da ki hakemler yapıyor. Ya teknolojiyi iyi kullanarak VAR ı hak ettiği şekilde kullanalım ya da VAR ı komple kapatalım. Belki futbol daha temiz olur.

‘’MONTELLO’DAN SİZİN ARACILIĞINIZLA ÖZÜR DİLİYORUM’’

Ben her zaman milli takımın başında yerli hocanın olmasından yanaydım. Çünkü yerli hocanın her zaman Türk futbolcusuyla konuşması ve iletişim sağlaması çok kolaydır. Ancak Benim de ve benim gibi düşünen Türk halkı da Montello ya bir özür borçlu.’’Ben burada sizin aracılığınızla kendisinden özür diliyorum’’ Ben de ön yargılıydım ve yerli hocadan yanaydım, ancak Montello tüm tabuları yıktı. Hem oyuncularıyla iletişimiyle, hem karakteriyle, hem de oynattığı futbolla hepimizi şaşırttı. İnandığı oyuncuları kadroya aldı. İnanılmaz işler başardı. Hazırlık maçı da olsa Almanya’yı uzun yıllar sonra Almanya da yendik. Hırvatistan maçı çok zorluydu onu da kazandık. Bunlar çok önemli konulardı bizim için. Allah’a şükür gruptan da lider olarak çıktık. Artık bundan sonra her şey milli takımımızın elinde. Zorlu bi gruptayız ancak Bence Avrupa futbol şampiyonasında da gruptan çıkıp yolumuza devam edeceğimize inanıyorum.

Arda Güler konusunda çok şeyler yazıldı çizildi.’’Erken gitti kalmalıydı’’ Bir sene sonra gitmeliydi’’ gibi çok değişik fikirler ortaya atıldı. Sonuçta bu onun ve ailesinin tercihiydi. Giderken kulübüne para da kazandırdı. İsteyerek gitti, gittiği takımda Real Madrid. Kim gitmek istemez ki ?

SE;Hani 1 sene daha Fenerbahçe de oynayıp iyice pişip, güçlenip, daha sonra gitseydi diye aklımızdan geçirmedik değil. Çok sakatlık yaşadı çünkü.

Tabii ki aslında dediğiniz doğru 1 sene daha kalabilseydi daha iyi olurdu. Yeni yeni Fenerbahçe’de forma şansı bulmaya başlamıştı.1 sene daha kalsa hem tecrübe kazanırdı, hem de maç eksiğini gidermiş olurdu.

Gittiğinde de daha verimli olabilirdi ama o gitmeyi tercih etti.

‘’BENCE ARDA GÜLER NAZARA GELDİ’’.

Bence Arda nazara geldi. Ciddi sakatlıklar yaşadı. Çünkü Avrupa’da ciddi antrenman görmeye başladı. Real Madrid’de gerçek antrenman nasıl yapılır onu gördü. Avrupa’ da ki takımlar hem çalışma, hem özel hayat konusunda çok profesyoneller. Arda onu ilk defa yaşadı. Bu yüzden çok sakatlık geçirdi. Ancak Arda güçlü bir oyuncu. Sakatlığını da çabuk atlatıp takıma adapte olacaktır. İnanıyorum ki kısa zamanda forma şansı bulup tüm Türk halkını gururlandıracak…

Peki son olarak ligde sezon sonu ipi hangi takım göğüsler?

Şu ana kadar hem futbol olarak hem de aldığı topladığı puanlara bakıldığı zaman Galatasaray ve Fenerbahçe şu anda ligin zirvesindeki takımlar. Bunların aralarında oynayacakları maçlar kilit maçlar olacaktır. İllaki zaman zaman puan kayıpları olacaktır. Belki başta da dediğim gibi Beşiktaş yapacağı transferlerle bu yarışa ortak olacak. Ama Galatasaray ile Fenerbahçe’nin aralarında oynayacağı maçlar şampiyonu belirler diye düşünüyorum.