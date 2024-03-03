Beşiktaş Galatasaray derbisinde su yağmuru. Halil Umut Meler'den flaş karar

Beşiktaş Galatasaray derbisinde heyecan ve gerilim her geçen dakika artarak devam ediyor.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde Siyah-Beyazlı taraftarlar sahaya su bardağı yağdırmaya başladı.

Bunlardan biri Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın ayağına isabet etti.

Bunu gören hakem Halil Umut Meler, yardımcısının da tehlikede olduğunu fark etti.

Yardımcısını yanına çağıran Meler, stat hoparlörlerinden tribünlere uyarı yapılmasını bekledi.

Oyun bir süre durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.