Arda Güler pişman oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler pişman oldu
Arda Güler'in Beşiktaş Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hareketleri gündem oldu.

Fenerbahçe'den ayrılarak Real Madrid'e giden Arda Güler, Beşiktaş - Galatsaray derbisinin sonrasında sosyal medyada dikkat çeken harekete katıldı.

Sarı-lacivertli taraftarların gözdesi Arda Güler, Galatasaraylı futbolculardan Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın derbi zaferiyle ilgili paylaşımlarını beğendi.

Arda Güler'in Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi, sosyal medyada hızla yayıldı.

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GÜNDEM OLUNCA BEĞENİLERİNİ GERİ ÇEKTİ

Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’ın paylaşımlarındaki beğenilerini kaldırdı.

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