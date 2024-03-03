Muslera'dan Beşiktaş için akılları karıştıran sözler

Muslera, maçı değerlendirirken, "Kupada elendikten sonra burada galip gelmek çok önemliydi. Bu zor deplasmanda, bu zor statta oynamak kolay değildi. Bizi destekleyen taraftarlarımıza minnettarız. Şampiyonluk yolunda yılmayacağız" dedi.

Uruguaylı kaleci, "Çalışmaktan hoşlanıyorum. Galatasaray'da forma giydiğim için çok mutluyum. Bu tip zor deplasmanlara hazırlanırken takım arkadaşlarıma çalıştığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Muslera, "Şampiyonluk için çok uğraşıyoruz. Galatasaray için her maç zorluk. Bize karşı rakipler ayrı motivasyonla, kendilerini çok daha fazla ortaya koyarak oynuyorlar. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden geleni yapacağız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.