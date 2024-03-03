Muslera'dan Beşiktaş için akılları karıştıran sözler

Kaynak: Haber Merkezi
Muslera'dan Beşiktaş için akılları karıştıran sözler
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera, 1-0 galip geldikleri Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Muslera, maçı değerlendirirken, "Kupada elendikten sonra burada galip gelmek çok önemliydi. Bu zor deplasmanda, bu zor statta oynamak kolay değildi. Bizi destekleyen taraftarlarımıza minnettarız. Şampiyonluk yolunda yılmayacağız" dedi.

Uruguaylı kaleci, "Çalışmaktan hoşlanıyorum. Galatasaray'da forma giydiğim için çok mutluyum. Bu tip zor deplasmanlara hazırlanırken takım arkadaşlarıma çalıştığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Muslera, "Şampiyonluk için çok uğraşıyoruz. Galatasaray için her maç zorluk. Bize karşı rakipler ayrı motivasyonla, kendilerini çok daha fazla ortaya koyarak oynuyorlar. Hedefimiz şampiyonluk. Elimizden geleni yapacağız" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

İlgili Haberler
Derbide protokol tribününde kıyamet. Maç bitti Hasan Arat hesap sordu
Fernando Santos isyan bayrağını çekti. Bunu üçüncü kez yaptılar
Galatasaray derbiyi kazandı çılgınca eğlendi. Beşiktaş taraftarı olanları izledi
Beşiktaşlılar kusura bakmasın ama bunu söylemek zorundayım. Galatasaray'a bundan yenildiniz
Beşiktaş Galatasaray derbisinde su yağmuru. Halil Umut Meler'den flaş karar
Beşiktaş Galatasaray derbisinde su yağmuru. Halil Umut Meler'den flaş karar
Süper Lig'de 22. hafta tamamlandı. Lider Galatasaray farkı açtı
Beşiktaş Galatasaray derbisinde tarihe geçen gol. Böylesi görülmedi
Son Haberler
Derbide protokol tribününde kıyamet. Maç bitti Hasan Arat hesap sordu Spor
Derbide protokol tribününde kıyamet. Maç bitti Hasan Arat hesap sordu
Savaşa hazırlanıyorlar. Rusya'dan flaş Almanya iddiası Gündem
Savaşa hazırlanıyorlar. Rusya'dan flaş Almanya iddiası
Fernando Santos isyan bayrağını çekti. Bunu üçüncü kez yaptılar Spor
Fernando Santos isyan bayrağını çekti. Bunu üçüncü kez yaptılar
İsrail yine insani yardım bekleyen sivilleri vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var Dünya
İsrail yine insani yardım bekleyen sivilleri vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var
Elinde olanlar paraya para demeyecek! Çeyrek altının 10 katı değerinde Ekonomi
Elinde olanlar paraya para demeyecek! Çeyrek altının 10 katı değerinde
"İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadele edeceğiz". Erdoğan'dan enflasyon açıklaması Gündem
"İnsanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadele edeceğiz". Erdoğan'dan enflasyon açıklaması