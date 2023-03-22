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Şenol Güneş: Dele Alli'ye ulaşamıyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 18:28
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Şenol Güneş'ten flaş açıklamalar

Şenol Güneş: Dele Alli'ye ulaşamıyoruz
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Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;
''Milli arada sayımız çok az, 12 oyuncumuz milli takımlarda. 2 tane genç oyuncumuz geri geldi. Salih Uçan da özel durumu nedeniyle yarın gelecek. Tayyip Talha'nın sakatlığını biliyorsunuz, derbiye yetişir mi bilemiyoruz. Valetin Rosier boğazından ameliyat oldu. Gedson dişinden ameliyat oldu.''

''DELE ALLI'YE ULAŞAMIYORUZ''
"Daha önce izin verdiğimiz Dele Alli şu anda gelemedi. Yağmur yağıyor, herhalde o yüzden gelemedi. Ondan haber almaya çalışıyoruz."

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
''İlk maçımız Fenerbahçe ile olacak. Gelecek hafta cuma günü takım toplanmış olur. Fikstür açıklanmadı ama herhalde pazar günü olacak. Fenerbahçe'nin de çok sayıda milli takımda oyuncusu var, herhalde cumartesi olmaz derbi.''

''OYNAMASI DÜŞÜNÜLMÜYOR''
''Benim adıma transfer haberleri yazılıyor. Şu anda gidecek oyuncu yok. Alınacak oyuncuya da yönetim karar verir. Kevin N'Koudou ile ilgili haberler çıkıyor. Ekonomik olarak yüksek değerli bir oyuncu. Kalırsa maliyeti olacak, onunla konuştuk. Transfer imkanı oldu ama gitmedi. Neden gitmediğini bilmiyorum. Gitmedi, affettik. Oynaması düşünülmüyor. Lazım olursa, oynatırız. Beklentilere cevap veremediği için düşünmüyoruz.''

"YİNE KAVGAYA BAŞLADIK"
"Herkes Türk futbolunu kurtarmak için bir şeyler yapıyor! Deprem hepimizi üzdü, biter bitmez kavgaya başladık. Demek özümüzde yanlışlık var! Kavga olmasın diye özverili olmak durumundayız. Sağlam temellerin olduğu yerde, diğer sıkıntılar önemli değil! Konuşmaları ciddiye almıyorum. Futbolun iyi olması için konuşuluyorsa, başımızın üstünde yeri var. Boş konuşmaların, dedikoduların kimseye yararı yok! İftiralar da çok tehlikeli. Ortalığı karalamak için yapıyorsun. Biz açık, samimi ve dürüst müyüz, kaostan mı beslenmek istiyoruz? Kulüp açıklamayı yapmış, karşı tarafın ne anladığı önemli."

"FENERBAHÇE'NİN İYİ KADROSU VAR"
"Fenerbahçe'nin iyi kadrosu, çok iyi bir hocası var. Bizim de iyi oyuncularımız var. Büyük camialar, bir maç oynayacağız. Kavga edenlere, neden kavga ettiklerini sorarsınız. Biz de dinleriz yani."

"TFF ŞİMDİDEN AÇIKLASIN"
"Gelecek sezonun planlarını TFF şimdiden açıklamalı. Eleştirdim, suçlamadım. Ne olacağını bilmeli ve ona göre karar vermeliyiz. Seneye 20 takımla oynanacak, bir sonraki sene 24 olabilir. Bilmiyorum. Şu an seneye 20 deniyor, bir ay sonra değişebilir. Bunları gördüm daha önce. Prensipler bu yüzden önemlidir, kişilerin keyfine bırakılmamalı."

"FUTBOL SAHADA OYNANIYOR"
"Bir maçtan 3 puan almak için konuşmuyorum. Futbol sahada oynanıyor. Başkan söyledi, adaletsizlik olduğunu söyledi. Karar uyduk ama mağduriyette suçlama olmamalı, biz suçlandık. Fikstür kaydırıldı, boş hafta vardı ama kupa maçları oynatılmadı. Katılmadığım %80 konu var ama işimizi yapmak zorundayız."

''YILLAR ÖNCE SÖYLEDİM''
"Zamanında UEFA Elit Teknik Direktörler Toplantısı'na katıldığımda da söyledim. VAR tartışmaları bitirmek için geliyorsa, yanlış olacağını, tartışmaları bitirmeyeceğini dile getirdim. Bunu yıllar önce söyledim."

"BEŞİKTAŞ HERKES İÇİN İSTEDİ"
Beşiktaş kendi adına bir şey istemedi, herkes adına istedi. Kulübün açıklaması genel ve toparlayıcı bir açıklama. Alanya Başkanı'nın söylediği gibi büyük takımların konuştuğu bir ortam. Biz de konuşuyoruz, hata yapıyoruz ve cezasını alıyoruz.

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