Beşiktaş sahasında farklı kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Beşiktaş BOA, BOTAŞ'ı konuk etti.
BJK Emlakjet Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Siyah-Beyazlılar 15 sayı farkla (70-55) kazanmayı başardı.
Siyah-Beyazlı ekip 18. galibiyetini alırken, BOTAŞ 14. yenilgisini yaşadı.
Beşiktaş BOA: 70 - BOTAŞ: 55
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çamcı, Mustafa Candemir Tabak
Beşiktaş BOA: Lazic 3, Evans 23, Elif Bayram 12, Nogic 7, Li 18, Ceyda Conker 2, Ceyda Bekar, Zümrüt Karahan 2, Melek Uzunoğlu 3, Şuğranur Sönmez
BOTAŞ: Weaver 10, Nicole 12, Işık Su Güven 2, Allen 24, Reimer 7, Pelin Gülçelik, Buket Ünal, Deniz Üstün, Ceren Taylan, Zilan Kıran
1. Periyot: 25-12
Devre: 43-27
3. Periyot: 54-42
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