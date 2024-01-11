Beşiktaş Semih'i Galatasaray'dan kapmış. 10 futbol topuna transfer

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Beşiktaş Semih'i Galatasaray'dan kapmış. 10 futbol topuna transfer
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un transfer hikayesi ortaya çıktı. Semih'e Galatasaray'ın da talip olduğu, Beşiktaş'ın 10 futbol kopu karşılığında transferi bitirdiği belirtildi.

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'un transfer hikayesi ortaya çıktı.

18 yaşındaki futbolcunun 2015'te Gaziosmanpaşa'da Arnavutköy Yayla takımında oynadığını belirten o yıllarda Beşiktaş'ın alt yapısında görevli olan Semih Sezerli, Sabah'a anlattı.

Sezerli, o dönemde denemeye aldıkları Semih'in farkını gösterdiğini belirtirken, Galatasaray'ın da devreye girdiğini anlattı. Buna göre o dönemde Gaziosmanpaşa bölgesinin futbolcu arama ekibinde yer alan Haydar Etik ve futbol direktörü Emrah Bayraktar futbolcuyu Beşiktaş'a kazandırmak izin çok uğraştı.

Yapılan görüşmelerde Arnavutköy Yayla yöneticileri 10 futbol topu ve antrenman malzemeleri karşılığında ikna edildi.

Beşiktaş'ın alt yapısına alınan Semih Kılıçsoy, hızla gelişti ve yeteneği ile A takıma alınırken, alt yapıdan hocası Serdar Topraktepe'nin güveniyle ilk 11'e de girdi.

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