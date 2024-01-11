Beşiktaş yeni transferi Svensson'un sözleşme detaylarını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş yeni transferi Svensson'un sözleşme detaylarını açıkladı
Adana Demirspor'dan ayrılıp Beşiktaş'a transfer olan Jonas Svensson'un sözleşme detayları belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson, Beşiktaş'ın kadrosuna katılmıştı.
Siyah-Beyazlı kulüp, 30 yaşındaki Norveçli sağ bek oyuncusunun sözleşme detaylarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Svensson'un 2.5 yıllık mukaveleye imza attığı belirtilirken, ne kadar ücret alacağı konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.
Svensson, Beşiktaş'a transferi için "İleriye doğru bir adım attım. Beşiktaş büyük ve tüm dünyada tanınan bir kulüp. Çok mutluyum" demişti.
Jonas Svensson sezonun ilk yarısında Adana Demirspor formasıyla 20 resmi maça çıktı, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İlgili Haberler
Beşiktaşlı Omar Colley'in de bulunduğu uçakta oksijensizlikten ölüyorlardı. Milli Takım uçağında korku dolu anlar
Beşiktaş Semih'i Galatasaray'dan kapmış. 10 futbol topuna transfer
Beşiktaş'ın Nuri Alçosu'nu açıkladı. 34 yıllık sırrı Rıza Çalımbay ortaya çıkardı
Beşiktaş'ın Bakasetas planı ortaya çıktı
Beşiktaş'ın Bakasetas planı ortaya çıktı
Son Haberler
Flaş.. Flaş.. CHP'de Mersin krizi büyüyor. Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa etti Gündem
Flaş.. Flaş.. CHP'de Mersin krizi büyüyor. Tarsus Belediye Başkanı CHP'den istifa etti
Trabzonspor'da kritik toplantı Spor
Trabzonspor'da kritik toplantı
Epstein'in fuhuş adasına 26 uçuşu bulunan Banu Küçükköylü Yeniçağ'a konuştu. Defne Samyeli ile aynı yarışmaya katılmış Gündem
Epstein'in fuhuş adasına 26 uçuşu bulunan Banu Küçükköylü Yeniçağ'a konuştu. Defne Samyeli ile aynı yarışmaya katılmış
3 aracın karıştığı kaza kamerada. Dikkatsizlik faciaya dönmekten son anda kurtuldu Gündem
3 aracın karıştığı kaza kamerada. Dikkatsizlik faciaya dönmekten son anda kurtuldu
Muş’ta 3 avcıya binlerce lira ceza yağdı Gündem
Muş’ta 3 avcıya binlerce lira ceza yağdı
AKP'li belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti Siyaset
AKP'li belediye başkanı İYİ Parti'ye geçti