Beşiktaş yeni transferi Svensson'un sözleşme detaylarını açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson, Beşiktaş'ın kadrosuna katılmıştı.

Siyah-Beyazlı kulüp, 30 yaşındaki Norveçli sağ bek oyuncusunun sözleşme detaylarını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Svensson'un 2.5 yıllık mukaveleye imza attığı belirtilirken, ne kadar ücret alacağı konusunda herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.

Svensson, Beşiktaş'a transferi için "İleriye doğru bir adım attım. Beşiktaş büyük ve tüm dünyada tanınan bir kulüp. Çok mutluyum" demişti.

Jonas Svensson sezonun ilk yarısında Adana Demirspor formasıyla 20 resmi maça çıktı, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.